Atlético Mineiro, peligroso rival de Boca en Copa Sudamericana: DT copero, baja clave, karma en finales, 2 argentinos y un ex River silbado

Boca Juniors tendrá a Atlético Mineiro de Brasil como el último escollo rumbo al gran sueño del título en la Copa Sudamericana 2026, donde si consigue el trofeo cortaría con la sequía de 19 años a nivel internacional. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena deberá superar en Barranquilla al de Eduardo Domínguez, un viejo conocido para el fútbol argentino.

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El "Galo" es un muy buen equipo, al margen de la derrota por 2-0 que sufrió sobre la hora frente a Montevideo City Torque en la semifinal de vuelta. De hecho, antes de esa caída acumulaba ocho duelos invicto, con seis victorias y dos empates. Se trata de un conjunto que marcha sexto en el Brasileirao a siete fechas del epílogo, aunque está a solamente tres puntos del tercero.

Domínguez tiene siete títulos en su carrera como director técnico, seis de ellos en su país natal: logró cinco con Estudiantes de La Plata y uno con Colón de Santa Fe. Además, se destaca por ser un DT "copero": sabe jugar los mano a mano. Sus elencos suelen ser inteligentes para disputar tanto finales a partidos únicos como las series de 180 minutos. En cuanto a su historial contra Boca, el "Barba" está igualado: acumula 5 victorias, 5 derrotas y 5 empates en 15 presentaciones.

Atlético Mineiro cuenta en su plantel profesional con dos argentinos que son poco conocidos aquí. Uno de ellos es el joven mediocampista central Tomás Pérez, surgido en Newell´s, que pasó por las Selecciones juveniles y está a préstamo desde Porto hasta fin de año. El otro compatriota se llama Tomás Cuello, extremo que debutó en Atlético Tucumán allá por el 2017.

Una situación llamativa que ocurre con el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana es la presencia de Kevin Castaño, volante de contención colombiano que fue resistido y silbado en River Plate, luego de que el club de Núñez lo haya pagado 14 millones de dólares. En el cuadro de Belo Horizonte, es titular indiscutido y un eslabón clave en el eje para el funcionamiento del elenco brasileño.

Kevin Castaño, de discutido en River a titular en el Mineiro.

Atlético Mineiro tendrá una baja clave ante Boca en la final de la Copa Sudamericana

A los 30 minutos del segundo tiempo de la semifinal de vuelta fue expulsado Alan Franco, mediocampista de la Selección de Ecuador que suele cubrir varias posiciones en esa zona como interior y es determinante para el andamiaje del conjunto de Domínguez. El ex Talleres de Córdoba es una pieza clave que no podrá estar en el encuentro por el título.

El karma de las finales para el Mineiro

La maldición que intentará romper el equipo de Belo Horizonte contra Boca es el de la seguidilla de definiciones perdidas, ya que lleva tres caídas en hilera en estas instancias. La más importante e insólita fue la segunda de ellas: perdió ante Botafogo la Copa Libertadores 2024 en el estadio Monumental de River, cuando sucumbió por 3-1 luego de haber jugado casi todo el partido con los once futbolistas contra diez del oponente.

El primer sinsabor fue frente a Flamengo en la Copa de Brasil 2024, cuando fue vencido por 4-1 en el global de la serie. Por último, cayó por penales (0-0 y 3-4) contra Lanús en la Sudamericana 2025.

Las figuras de Atlético Mineiro