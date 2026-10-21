El periodista Flavio Azzaro analizó en su canal Azz la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana tras vencer a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. A pesar del resultado favorable que selló el pase del conjunto xeneize, el conductor expresó una dura mirada crítica hacia el planteo del entrenador Rodolfo Arruabarrena por el ingreso de Leandro Paredes, autor del épico tercer gol que le dio al xeneize el paso al partido decisivo.

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Durante su editorial, Azzaro remarcó que, si bien el desenlace terminó en festejo, la decisión táctica del cuerpo técnico puso en riesgo el desarrollo del encuentro cuando el equipo dominaba el marcador. El comunicador sostuvo que las condiciones físicas del mediocampista no eran las adecuadas para afrontar ese tramo del partido.

La crítica al cambio de Arruabarrena en el Maracaná

El conductor explicó que no quiso ocultar su postura sobre el funcionamiento colectivo tras la victoria. "Yo sé que diciendo esto me estoy pegando un tiro en los pies, porque ahora tendría que arrancar diciendo impresionante lo de Boca, finalista. Pero no puedo ser hipócrita", afirmó Azzaro al inicio de su descargo sobre la determinación de Rodolfo Arruabarrena.

En ese sentido, detalló el escenario previo a la modificación cuando el conjunto de la Ribera ganaba 2 a 0 y debió realizar una variante en la mitad de la cancha. Según su análisis, la salida de Sebastián Battaglia resultaba lógica debido a su reciente inactividad y a las dimensiones del campo de juego tras haber disputado el duelo anterior frente a Talleres.

"Boca ganaba dos a cero, por supuesto que es entendible que Battaglia, después de tanto tiempo sin jugar, porque estuvo presente el otro día con Talleres, el Maracaná es una cancha grande, seguramente iba a tener que salir en algún momento, pero Paredes entró y no se podía mover", sentenció el periodista.

El gol decisivo y la paradoja del resultado

Pese al mal momento futbolístico que atravesó el equipo con el cambio, Azzaro hizo hincapié en el desenlace fortuito de la jugada que definió la serie. El conductor describió cómo el propio volante terminó marcando el 3 a 1 definitivo para sellar el boleto a la definición del certamen continental.

"Y miren lo que es el fútbol, Boca se vino a pique desde que entró Paredes, pero Paredes le da la clasificación a Boca", reflexionó el conductor. Luego, describió la acción del tanto: "En un tiro afuera del área, fuerte tiro de afuera del área, pero que claramente tiene responsabilidad el arquero del Vasco, Paredes consigue el 3 a 1, Boca se mete en la final de la Copa Sudamericana".

Para finalizar, Azzaro ratificó su postura sobre las prioridades del entrenador al momento de gestionar el plantel en una instancia decisiva. "¿Y a quién le va a importar ahora? Obviamente que lo vamos a analizar, obviamente que yo sigo pensando lo mismo más allá del gol de Paredes, que Arruabarrena puso por encima al capitán de Boca que a Boca", concluyó.