El martes 27 de octubre por la noche murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. Según trascendió, el DT de la Selección Argentina ya está viajando al país para despedir los restos de su mamá, quien peleaba contra una enfermedad desde hace varios años. La mamá del exitoso entrenador nació el 9 de febrero de 1952 y junto a Ángel Omar Scaloni tuvieron tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, esta última más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes.

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La madre del técnico del combinado nacional vivió en Pujato junto a su esposo y su rol en dicha ciudad fue de jueza de paz de la Municipalidad. Además de su trabajo, ayudó a forjar los valores que años más tarde demostró tener el propipo Lionel tanto como jugador como también en su rol actual. La humildad que lo caracteriza, mezclada con la disciplina y el respeto. Su apellido llega desde la región de Fermo, en Italia, tierra de sus antepasados.

El mensaje de la Selección Argentina por la muerte de la madre de Lionel Scaloni

A través de las redes sociales de la "Albiceleste" despidieron a la mamá del DT con un emotivo mensaje: "#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!",

El mensaje de la Selección Argentina por la muerte de la madre de Lionel Scaloni

Desde las cuentas de Scala Bakery, el local ubicado en Funes que está a cargo de la hermana del entrenador, también se expresaron por la triste noticia anunciando que no abrirán sus puertas por motivos personales. Sin dudas, se trata de otro durísimo golpe para el ambiente del combinado nacional que hace muy pocas semanas también atravesó algo similar con Lionel Messi por la muerte de su padre.

El recuerdo de Scaloni a su madre en 2021

Hacía mucho tiempo que la madre del DT estaba enferma, incluso desde antes de la Copa América 2021, y su lucha con vida permaneció hasta el martes 27 de octubre del 2026, por la noche. "Le quiero dedicar el título a mi vieja, que está pasando por una situación bastante grave", dijo el propio Scaloni post trofeo conseguido en la Copa América 2021. En aquel momento, el entrenador le dedicó unas emotivas palabras en una jornada más que feliz ya que con la "Albiceleste" rompió una larga racha sin títulos ganando el primero de la seguidilla que continuó hasta el 2024 en Estados Unidos.

Scaloni debió viajar de urgencia a Pujato cuando estaba en Buenos Aires y a punto de entregar la lista de convocados para la última doble fecha FIFA del año, en la que el conjunto nacional recibirá a Uruguay el viernes 13 de noviembre (en La Bombonera) y a Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en los primeros encuentros sin Messi presente.