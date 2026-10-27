Cuti Romero sorprendió sobre quién debe usar la 10 de Messi en la Selección Argentina: "Tiene todo"

Cristian "Cuti" Romero ya habla como capitán de la Selección Argentina. Tras el retiro de Lionel Messi, el defensor del Atlético de Madrid fue consultado sobre quién debería heredar la camiseta número 10 y, aunque primero propuso retirarla, después eligió a su compañero Julián Álvarez. En una charla con Los Edul, también habló de la final del Mundial 2026 ante España y de su futuro en Belgrano de Córdoba.

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La primera respuesta del nuevo capitán fue la más llamativa. Para Romero, lo ideal sería que nadie volviera a usar la camiseta que Messi convirtió en leyenda. "La verdad que la haría a un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad", planteó en el programa Los Edul. Pero enseguida reconoció que esa opción no es posible por el reglamento FIFA: "Eso no se puede hacer así que no sé…".

Ante la imposibilidad de retirarla, el central eligió sin dudar: "Yo se la daría a Juli. Después cada uno tiene el suyo. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico. Las condiciones las tiene, tiene todas esas cosas importantes para llevar la '10'".

Sin embargo, la elección tiene un problema. Según contó el propio Romero, el delantero cordobés no está convencido. "Yo creo que le gustaría. Se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya", reveló sobre Álvarez, que usa habitualmente la 9 en la Selección Argentina.

Qué dijo el Cuti Romero sobre la final del Mundial 2026 con España

El capitán también habló de la derrota en la final del Mundial 2026 y de las teorías que circularon en redes sociales después del partido. "La verdad que se habla mucho de muchas cosas hoy, las redes sociales alguno dice una boludez y se vuelve todo muy viral", respondió.

Su explicación fue futbolística y sin excusas: "Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas". Romero admitió que el plantel terminó el torneo al límite físico. "La verdad que nosotros llegamos con los justos, fue no un milagro, pero sí nos costó de lo físico todo el torneo. Tuvimos demasiados jugadores que llegaron con lo justo, yo uno de ellos", reconoció.

Cuando le preguntaron si le enojaban esas versiones, mostró tranquilidad: "¿Enojarme? No, la verdad. Mientras que esté tranquilo yo, con mi forma de ser, con que haya dado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo".

Cristian "Cuti" Romero, capitán de la Selección Argentina, reveló quién debería heredar la 10 de Lionel Messi: "Tiene condiciones para llevarla". Qué dijo de la final.

El sueño de volver a Belgrano

La charla también tocó un tema sensible para el defensor: su regreso a Belgrano de Córdoba, el club donde se formó. Romero confirmó que el año pasado pensó en dejar Europa para volver, aunque sabía que era casi imposible. "Sabía que era una misión imposible, por así decirlo", contó. Y agregó que "económicamente" era una situación inviable para el club. Por ahora, su prioridad está en Europa: "Todavía me queda, si Dios quiere, carrera acá en Europa y quiero seguir progresando, quiero seguir cumpliendo sueños".

Pero dejó una promesa para los hinchas del Pirata: "Lo tengo súper claro y sí vuelvo, voy a volver 100%". Consultado sobre si le gustaría repetir la historia de Juan Fernando Zelarayán, que volvió a Belgrano después de su paso por el exterior, respondió: "Si Dios quiere, sí. Ojalá así fuera".