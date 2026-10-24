VIDEO: el gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid para reconciliarse con los hinchas

Julián Álvarez marcó por segundo partido consecutivo y le dio la ventaja al Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña en LaLiga.

Julián Álvarez volvió a aparecer en el momento justo para el Atlético de Madrid. Después de un primer tiempo con pocas situaciones y escasa claridad ofensiva, el delantero de la Selección Argentina rompió el cero ante Deportivo La Coruña y le dio la ventaja parcial al equipo de Diego "Cholo" Simeone.

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Su gol, además de resultar decisivo para el desarrollo del encuentro, llegó en una secuencia que alimenta la expectativa de recuperar su mejor versión y volver a conectar con los hinchas del Colchonero.

El gol de Julián Álvarez que destrabó el partido

El Riyadh Air Metropolitano fue el escenario del encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga. El Atlético salió a la cancha con un objetivo claro: sumar tres puntos para afirmarse en el segundo puesto y quedar, al menos de manera transitoria, a dos unidades del Barcelona, líder del campeonato.

Sin embargo, durante la primera parte al equipo de Simeone le costó encontrar los caminos para lastimar a su rival. El juego tuvo pocas aproximaciones y el marcador permaneció cerrado hasta el comienzo del segundo tiempo.

Fue entonces cuando apareció la jerarquía de Julián. La jugada nació de una combinación colectiva que permitió avanzar por la banda izquierda. Alejandro Grimaldo recibió y envió un centro rasante de primera hacia la zona del punto penal.

Allí estaba la Araña, atento para anticiparse y empujar la pelota al fondo de la red. El argentino aprovechó el envío y convirtió el 1-0 que desató el festejo del Atlético de Madrid.

No necesitó una jugada individual espectacular ni una larga carrera para marcar la diferencia. Su aparición en el área, la lectura de la acción y la definición fueron suficientes para romper un partido que hasta ese momento había ofrecido poco desde lo ofensivo.

Julián Álvarez encadenó dos partidos consecutivos con goles

El tanto ante Deportivo La Coruña tuvo un valor adicional para el delantero argentino: llegó después de haber convertido en su presentación anterior, por la Champions League.

En aquella oportunidad, Julián Álvarez marcó el único gol del Atlético de Madrid en el empate 1-1 frente a Stuttgart, en Alemania, por la tercera fecha de la fase de liga del certamen continental.

De esta manera, el atacante enlazó dos encuentros consecutivos convirtiendo, una señal positiva para un futbolista que tiene la responsabilidad de aportar goles y desequilibrio en un equipo que aspira a competir en los principales frentes.

Para Simeone, contar con la capacidad goleadora de la Araña representa una herramienta fundamental. El argentino puede aparecer dentro del área, participar de las combinaciones ofensivas y aprovechar los espacios que generan sus compañeros. Ante Deportivo La Coruña, su intervención volvió a demostrar la importancia de estar atento a cada movimiento.

Atlético de Madrid necesita la mejor versión de su delantero

La conquista también se produjo en un contexto en el que el vínculo entre Julián Álvarez y los hinchas aparece como un aspecto importante de su presente. Los goles suelen funcionar como una respuesta directa en el fútbol: ayudan a recuperar confianza, fortalecen la relación con la tribuna y permiten que el rendimiento individual vuelva a ocupar el centro de la escena.

El delantero argentino tiene condiciones para convertirse en una pieza determinante del Atlético, pero la continuidad será clave para sostener esa influencia. Marcar en dos partidos seguidos representa un paso alentador, aunque el desafío pasa por transformar esas apariciones en una regularidad que acompañe las aspiraciones del equipo.

El Colchonero, mientras tanto, necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de LaLiga. La presión por competir con el Barcelona obliga al conjunto de Simeone a aprovechar sus oportunidades, incluso en encuentros que se presentan cerrados y con pocas situaciones claras.

En ese escenario, la capacidad de Julián Álvarez para resolver dentro del área puede marcar diferencias.

Un gol que puede ser el punto de partida

La Araña volvió a convertir y le dio al Atlético de Madrid una ventaja importante ante Deportivo La Coruña. El tanto llegó después de una primera mitad opaca y confirmó su racha goleadora, tras el festejo frente a Stuttgart por la Champions League.

Para Julián Álvarez, el objetivo será sostener ese camino y transformar los goles en una respuesta cada vez más consistente dentro de la cancha. Para el Atlético, recuperar a su delantero en plenitud puede resultar decisivo en una temporada en la que necesita mantenerse cerca de la cima.

El gol ya está. Ahora, el desafío del argentino será prolongar su buen momento y convertir cada nueva aparición en una oportunidad para fortalecer su lugar en el equipo y acercarse otra vez a los hinchas rojiblancos.