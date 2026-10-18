Erling Haaland con el mate argentino: "Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Rulli"

Erling Haaland sorprendió a todos en las redes sociales, ya que publicó directamente en su feed de Instagram (@erling) una foto con el mate argentino. De hecho, en el mismo posteo, el goleador noruego de Manchester City les agradeció por esa "deliciosa bebida" a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli. Mientras que la "Araña" fue su compañero en el club inglés en el pasado, el mediocampista y el arquero lo son en la actualidad.

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Por lo visto, los tres campeones de todo con la Selección Argentina dejaron una huella imborrable en el vestuario para el astro nacido en Inglaterra, pero nacionalizado noruego. El atacante de 26 años y 1.95 metro le anotó dos goles a Ipswich para la victoria por 3-2 como local en el Etihad Stadium, por la séptima fecha de la Premier League. De esa manera, el conjunto dirigido por el italiano Enzo Maresca lidera la tabla de posiciones del torneo en soledad, con puntaje ideal hasta el momento.

La foto de Haaland con el mate argentino: "Deliciosa bebida"

Recostado hacia atrás sobre un sillón con el mate en su mano izquierda y el nuevo look tras el Mundial 2026, es decir con el pelo rubio corto, el noruego escribió: "Gracias @juliaanalvarez @enzojfernandez @gerorulli por presentar esta deliciosa bebida". Por supuesto, como consecuencia de sus casi 77 millones de seguidores en Instagram, la publicación en el feed se llenó rápidamente de Me Gusta, comentarios, compartidos y demás desde todas partes del mundo del fútbol.

Haaland les agradeció a sus compañeros argentinos por hacerle conocer el mate.

Todos los récords de Haaland en Manchester City, uno por uno

Premier League:

Más goles en una sola temporada: Anotó 36 goles en la campaña 2022/23, batiendo el récord absoluto tanto de temporadas de 38 partidos (superando los 32 de Mohamed Salah) como de las antiguas de 42 partidos (superando los 34 de Alan Shearer y Andy Cole).

Más rápido en llegar a los 100 goles en la Premier League: Consiguió el centenar de anotaciones en solo 111 partidos oficiales, dejando atrás con facilidad la marca previa de Alan Shearer (124 partidos).

Consiguió el centenar de anotaciones en solo oficiales, dejando atrás con facilidad la marca previa de Alan Shearer (124 partidos). Más rápido en llegar a los 50 goles: Alcanzó el medio centenar de tantos en tan solo 48 partidos .

Alcanzó el medio centenar de tantos en tan solo . Menos partidos para anotar 100 goles sin penales: Logró acumular 100 goles de jugada (excluyendo lanzamientos desde los doce pasos) en apenas 139 partidos de liga inglesa.

Logró acumular 100 goles de jugada (excluyendo lanzamientos desde los doce pasos) en apenas de liga inglesa. Hattricks consecutivos en casa: Se convirtió en el primer jugador en la historia del campeonato en anotar un triplete en tres partidos seguidos en condición de local .

Se convirtió en el primer jugador en la historia del campeonato en anotar un triplete en . Involucración en 100 goles: Es el único jugador de la era moderna en participar directamente en 100 goles (anotaciones o asistencias) en menos de 100 partidos jugados (lo hizo en 94).

Champions League:

Máximo goleador histórico del Manchester City en la competición: Superó la marca previa del "Kun" Sergio Agüero (36 goles) al alcanzar los 38 goles vistiendo la camiseta de los Sky Blues en competencias europeas.

Superó la marca previa del "Kun" Sergio Agüero (36 goles) al alcanzar los vistiendo la camiseta de los Sky Blues en competencias europeas. Más rápido en alcanzar los 60 goles europeos en general: En octubre de 2026, alcanzó la mítica cifra de los 60 goles en el torneo de clubes más importante en solo 60 partidos , destrozando la marca de Lionel Messi, quien había necesitado 80 encuentros para lograrlo.

En octubre de 2026, alcanzó la mítica cifra de los 60 goles en el torneo de clubes más importante en solo , destrozando la marca de Lionel Messi, quien había necesitado 80 encuentros para lograrlo. Más rápido y joven en alcanzar los 40 goles: Consiguió sus primeros 40 goles de Champions con apenas 23 años y 130 días , requiriendo solo 35 participaciones totales en la competencia.

Consiguió sus primeros 40 goles de Champions con apenas , requiriendo solo 35 participaciones totales en la competencia. Repóker histórico de goles: El 14 de marzo de 2023, anotó 5 goles en un solo partido de Champions League frente al RB Leipzig, igualando la gesta absoluta compartida únicamente con Lionel Messi y Luiz Adriano en el formato moderno.

Récords internos en Manchester City: