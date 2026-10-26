Después de que se conozca la victoria de Lula Da Silva en Brasil ante Flavio Bolsonaro en las Elecciones de Brasil, un jugador titular de la Selección Argentina subió una foto en la cual le tira un guiño al presidente electo brasileño: Luiz Inacio Lula Da Silva. La foto la publicó en su Instagram y explotó de mensajes luego de haber la foto con la clásica "L" en redes sociales.

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El jugador argentino Agustìn Giay publicó en sus redes una imagen en la que se lo puede ver festejando un gol y diciendo "tres puntos" cuando en una de las fotos del carrousel está la foto de él mismo festejando con una L. El triunfo del Palmeiras fue ayer ante Bragantino y el carrousel de fotos se subió este domingo a la tarde. En este caso, Giay quien fue titular en el ùltimo partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.