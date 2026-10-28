Murió la madre de Lionel Scaloni a los 74 años. Eulalia Marzetti falleció en Pujato, el pueblo natal del entrenador de la Selección Argentina en las afueras de Rosario, Santa Fe. Allí vivía con su marido, cuando una fuente cercana le confirmó la noticia a TN.

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Según trascendió, el director técnico de la "Albiceleste" viajando rumbo hacia la mencionada ciudad santafesina para despedir los restos de su mamá en una ceremonia íntima. Hacía mucho tiempo que la madre del DT estaba enferma, incluso desde antes de la Copa América 2021, y su lucha con vida permaneció hasta el martes 27 de octubre del 2026, por la noche.

La familia de Scaloni vive en Pujato.

Marzetti vivía en Pujato junto con su esposo. Allí se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, esta última más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes. "Le quiero dedicar el título a mi vieja, que está pasando por una situación bastante grave", dijo el propio Scaloni post trofeo conseguido en la Copa América 2021.

Los padres de Scaloni, en su casa en Pujato.

Se trata de otro durísimo golpe para la Selección Argentina, ya que unos días después del Mundial 2026 falleció Jorge Messi, el padre y representante del por entonces capitán Lionel Messi. Scaloni debió viajar de urgencia a Pujato cuando estaba en Buenos Aires y a punto de entregar la lista de convocados para la última doble fecha FIFA del año, en la que el conjunto nacional recibirá a Uruguay el viernes 13 de noviembre (en La Bombonera) y a Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La despedida de la Selección Argentina a la madre de Scaloni

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!

El posteo de Scala Bakery, la panadería de la hermana de Scaloni en Funes