La decisión de la hermana de Lionel Scaloni con la panadería Scala Bakery, tras la muerte de su mamá

La hermana de Lionel Scaloni, Corina, decidió cerrar las puertas de su panadería Scala Bakery después de la muerte de la madre de ambos en Pujato, Santa Fe. Eulalia Marzetti falleció a los 74 años, por lo que desde el comercio lanzaron rápidamente un comunicado oficial para anunciar que cierran las puertas, en principio, durante todo este miércoles 28 de octubre del 2026.

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"Hoy, miércoles 28, nuestros locales permanecerán cerrados por motivos personales", publicaron en una historia en su cuenta de Instagram (@scalabkry). Este emprendimiento, que ya tiene 428.000 seguidores en la mencionada aplicación, cuenta con dos sedes en las afueras de Rosario: una en Pujato (calle J.R. Rodríguez 120) y la otra en Funes (dentro del Mercado Don Bosco, en Hipólito Yrigoyen 2958).

Scala Bakery cerró sus puertas hoy por la muerte de la mamá de Scaloni.

Lionel Scaloni viajó de urgencia de Buenos Aires a Pujato

El entrenador pujatense debió viajar de urgencia a su ciudad natal cuando estaba en Buenos Aires y a punto de entregar la lista de convocados para la última doble fecha FIFA del año. Allí, la Selección Argentina recibirá a Uruguay el viernes 13 de noviembre (en La Bombonera) y a Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Qué es Scala Bakery, local de la hermana de Scaloni

Se trata de una pastelería que ya es furor en las afueras de Rosario, Santa Fe, con un comercio en Pujato y otro en Funes. Es que Scala Bakery nació como un emprendimiento familiar que rápidamente trascendió las fronteras de Pujato. El primer local abrió sus puertas el 21 de diciembre de 2023 sobre J. R. Rodríguez 120 y, tras la gran respuesta del público, pocos meses después sumó una segunda sucursal en el Mercado Don Bosco de Funes.

Detrás del proyecto está Corina Scaloni, quien dejó atrás su carrera como contadora pública para dedicarse de lleno a la pastelería. En sus redes sociales suele contar que el cambio fue el resultado de un sueño perseguido durante años y que decidió emprender guiada por los valores de trabajo, responsabilidad y esfuerzo que aprendió en su familia.

Los combos mundialistas fueron el gran atractivo

En plena fiebre por la Selección Argentina, Scala Bakery lanzó distintas promociones con estética celeste y blanca que rápidamente comenzaron a viralizarse entre los fanáticos. Los combos mundialistas incluyen una selección de productos de la casa y se presentan con un packaging especialmente diseñado para homenajear a la Scaloneta.

Las cajas están decoradas con ilustraciones vinculadas al título obtenido por Argentina e incluso incorporan planchas de stickers con referencias al Mundial, la Copa del Mundo, el micro del plantel, el popular "5 de copas" y hasta un carpincho tomando mate, uno de los símbolos más repetidos por los hinchas en redes sociales. La propuesta convirtió a la pastelería en una parada obligada para quienes visitan Pujato y buscan llevarse un recuerdo relacionado con la familia del entrenador campeón del mundo.

Si hay un producto que identifica a Scala Bakery es el rogel, un clásico que Scaloni ha reconocido en distintas oportunidades como uno de sus postres preferidos. La pastelería incluso decidió rendirle homenaje con una versión XL bautizada "El Gran Scala", una preparación de más de cinco kilos pensada para compartir entre unas 30 personas. El postre ganó todavía más notoriedad cuando, durante una reciente visita del DT a Pujato, un periodista le entregó uno de estos rogeles frente a las cámaras.

Uno de los grandes éxitos del local son las medialunas de manteca, elaboradas durante tres días para conseguir una textura esponjosa, con abundante almíbar y sin conservantes artificiales. A eso se suma una amplia carta de tortas enteras con variedades como Red Velvet, Matilda, Brownie Patagónico, Carrot Cake, Brownie Bomba, Torta de Nuez y distintas versiones de brownie.

La oferta también incluye postres y tartas para todos los gustos: cheesecake vasco, tiramisú, lemon pie, pavlova, banoffee, key lime pie, cheesecake de pistacho, chocotorta, mousse de chocolate, tarta de frutillas y cheesecakes de frutos rojos o maracuyá, entre muchas otras opciones.

Un emprendimiento que creció junto al fenómeno Scaloni

Aunque el apellido inevitablemente atrae la atención de los fanáticos del fútbol, Scala Bakery logró construir una identidad propia. El proyecto combina recetas artesanales, una estética cuidada y guiños permanentes a la Selección Argentina, transformando cada visita en una experiencia para quienes siguen de cerca a la Scaloneta.

Hoy, tanto vecinos como turistas llegan hasta Pujato para probar el famoso rogel que conquista al entrenador argentino, llevarse alguno de los combos mundialistas o simplemente descubrir por qué la pastelería de la familia Scaloni se convirtió en uno de los emprendimientos gastronómicos más comentados de Santa Fe.