Quién era Celia, la abuela de Lionel Messi: la historia y por qué el crack le dedicaba los goles

Antes de convertirse en campeón del mundo y en uno de los futbolistas más importantes de la historia, Lionel Messi fue un chico de Rosario que empezó a jugar al fútbol acompañado por su familia. Dentro de ese círculo, hubo una persona que tuvo un lugar especialmente importante: su abuela materna, Celia Oliveira Cuccittini.

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Celia murió cuando Messi todavía era un niño, pero su recuerdo permaneció durante toda la carrera del futbolista. De hecho, cada vez que Messi levantaba los brazos y señalaba al cielo después de marcar un gol, repetía un ritual que tenía un significado íntimo: era su manera de homenajear a su abuela.

Quién era Celia, la abuela de Lionel Messi

Celia Oliveira Cuccittini era la madre de Celia María Cuccittini, mamá de Messi. La abuela fue una presencia cercana durante los primeros años del futbolista y tuvo un papel importante en el vínculo de Messi con el fútbol.

Ella acompañaba a su nieto y fue una de las personas que más creyó en su talento desde que era pequeño. Messi comenzó a jugar en las categorías infantiles de Newell's Old Boys y, desde entonces, el fútbol empezó a ocupar un lugar central en su vida.

La historia familiar cuenta que Celia fue una de las personas que alentó al pequeño Lionel en sus primeros pasos deportivos. Su muerte, cuando Messi tenía apenas 10 años, fue un golpe muy fuerte para el futuro campeón del mundo.

A pesar de que no llegó a verlo convertirse en profesional ni pudo acompañarlo durante su explosión internacional, su influencia quedó presente en la vida del futbolista.

Por qué Messi le dedicaba los goles a su abuela

El gesto que convirtió a Celia en una figura reconocible para millones de hinchas ocurrió después de su muerte. Cada vez que Messi marcaba un gol, especialmente durante sus primeros años como profesional, levantaba los brazos y señalaba hacia el cielo.

La imagen se volvió inseparable de Messi. Un festejo sencillo que escondía una historia familiar mucho más profunda.

Lionel Messi.

La estrella que nunca olvidó sus raíces

La figura de Celia también está relacionada con la historia futbolística de toda la familia Messi. Su influencia se mantuvo presente incluso cuando Lionel dejó Rosario siendo adolescente para comenzar su carrera en Barcelona.

Con el paso de los años, el chico que jugaba en las inferiores de Newell's se convirtió en una estrella mundial. Ganó títulos con Barcelona, conquistó la Copa América con Argentina y finalmente consiguió el Mundial de Qatar 2022, uno de los grandes sueños de su carrera.

Pero la celebración de sus goles mantuvo aquel vínculo con su infancia. El gesto hacia el cielo funcionó como una especie de hilo conductor entre el Messi niño y el jugador que terminó levantando la Copa del Mundo.