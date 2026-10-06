La emoción de los hijos de Messi al escuchar el himno en su despedida de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi comenzó pasadas las 20:15 de este martes en el estadio Monumental frente a Benín. El excapitán ingresó a la cancha de River junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y evitó quebrarse mientras el excombatiente de Malvinas Fabián Santana entonaba las estrofas del Himno Nacional Argentino.

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En el lugar también estuvo presente la bandera con la leyenda de "Las Malvinas son argentinas", que los jugadores flamearon tras haber vencido a Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026. El emotivo momento en el que no faltaron las lágrimas fue visto por millones de argentinos, tanto en la cancha de River como desde sus casas.

Las últimas lágrimas de Messi con la Selección Argentina

Sin embargo, y como nos tiene acostumbrados, el primero en emocionarse hasta las lágrimas fue Lionel Scaloni, director técnico con el que Messi se consagró bicampeón de América (2021 y 2024) y del Mundo (2022). El diez quiso aguantar hasta que Santana terminara de cantar el himno, pero la emoción fue más fuerte.

"Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino, salud!", fueron los versos que quebraron a Messi, que agachó la cabeza para disimular las lágrimas.