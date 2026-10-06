Lionel Messi se despide esta noche de la Selección Argentina en el estadio Monumental ante Benín. Uno de los momentos más emotivos que se vivirán será cuando el excombatiente de Malvinas Fabio Santana cante el Himno Nacional, quien anticipó cómo será la previa del partido.

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“Desde el viernes que me confirmaron que iba a cantar el himno estoy llorando. Estoy muy orgulloso de que me hayan elegido. No cantaré solo, sino con los 15 mil que fuimos a Malvinas, con los que dieron la vida por la patria y, además de eso, en un contexto maravilloso porque estos chicos nos dieron la argentinidad, además de todos los logros deportivos”, relató Santana.

El ex combatiente cuenta con una trayectoria musical que interrumpió cuando tuvo que ir a la guerra. Es oriundo de La Matanza y se reconoció como admirador de Diego Maradona; para él es "el más grande de la historia". ​​​​​​

Sin embargo, aseguró que irá a la despedida de “uno de los dos más grandes” y que se siente un privilegiado. Uno de los datos que anticipó es que se presentará en el estadio con la bandera que lleva la inscripción "Las Malvinas son argentinas", que los jugadores habían mostrado tras la victoria 2 a 1 ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

"Voy a cantar con esa bandera. Me encantaba la idea, pero no lo quería proponer. Ya me estoy emocionando”, expresó en diálogo con La inmensa minoría, en Radio Con Vos (FM 89.9). El cantante también reconoció que varias veces estuvo cerca de Messi, pero que nunca se había animado a pedirle una foto o un autógrafo: "Hoy me parece que pateo el tablero y le voy a dar un abrazo del que se va a acordar toda la vida”.

El excombatiente también develó quién podría estar en el cierre del evento: “Les voy a dar una primicia: es muy posible que sea Lali”, que viene de agotar tres River con su gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

¿Quién es Fabio Santana, el ex combatiente que cantará el himno en la despedida de Messi?

Santana comenzó a cantar desde niño en actos escolares y luego compartió su arte en bares al inicio de la década de 1980. En esa época salió sorteado para realizar el servicio militar obligatorio e hizo la colimba con la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10 en Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. Según contó, durante la guerra se dedicó a colocar los campos minados para obstruir el paso del enemigo y crear puentes para el paso. Más de 40 años después se dedica a la música.

Una vez finalizado el conflicto bélico, Fabio tardó un buen tiempo en retomar su pasión: “Por 15 años me llamé a silencio. No me pasó solamente a mí, sino al resto de mis compañeros. Imaginate que si quería hablar, menos cantar. Así que dejé de hacerlo, que es algo que amo y es mi pasión. Hasta que en 1996, por una cosa fortuita de mi viejo que me decía: ‘Cantate una’, empecé a cantar tango. Pero tampoco decía que era veterano de Malvinas. Estuve 30 años sin hablar. Nos pegó muy fuerte que cuando llegamos los militares nos hicieran firmar un contrato para que no digamos lo que había pasado en la guerra. Además de eso nos recalcaban que el perdedor no tiene derecho a nada”.

No es la primera vez que el excombatiente canta el himno durante un evento deportivo, ya lo hizo en ocasiones previas como la Copa Davis 2011, durante la celebración de los 75 años del Turismo Carretera y en partidos de Los Pumas, entre otros. Tampoco será su debut junto a la Selección Argentina, ya que cantó durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, en diferentes ocasiones: Argentina contra Colombia en el Mario Alberto Kempes y, también en 2022, contra Venezuela en La Bombonera.

La última vez que cantó el himno para la Albiceleste fue en marzo de 2026 cuando la Selección se enfrentó a Zambia, en la previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.