Cómo quedó la pelea para evitar el segundo descenso y cómo está el panorama en la B Nacional para ascender

Estudiantes de Río Cuarto cayó ante River Plate en la noche del sábado en el Estadio Monumental y perdió la categoría a pocas fechas del final de la temporada. El elenco cordobés quedó en el fondo de la tabla de los promedios y no pudo levantar cabeza de la mano de Rubén "Yagui" Forestello. De esta manera, ahora hay varios equipos que evitarán descender en el cierre del 2026, como a su vez en la Primera Nacional hay candidatos para subir a Primera. ¿Cómo está el panorama en ambas divisiones?

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¿Cómo está el panorama de Primera y la Primera Nacional en cuanto a descensos y ascensos?

En la máxima categoría del fútbol argentino, el más complicado de todos es Aldosivi, que arrancó la segunda mitad del año de la mejor manera, eliminando a River de la Copa Argentina en 16avos de final. Sin embargo, no logró mantener ese envión anímico y ahora pelea por quedarse en la Liga Profesional de Fútbol. Con sólo 16 puntos, está a 7 de Deportivo Riestra con todavía 12 en disputa de acá al final del año. Más arriba está Central Córdoba de Santiago del Estero con 26, al igual que Platense y Atlético Tucumán cuenta con 28, por lo que se salvaría del descenso.

Aldosivi pelea en el fondo de la tabla y puede irse a la Primera Nacional

Por otro lado, Ferro Carril Oeste lidera la Zona A de la Primera Nacional con 61 puntos -y un partido menos- por encima de Morón y Godoy Cruz como los máximos competidores. A su vez, en la Zona B el puntero es Tristán Suárez pero Temperley, Atlanta y Gimnasia de Jujuy lo siguen bien de cerca. Los dos punteros de cada grupo se medirán entre sí para definir el primer ascenso de la temporada, mientras el restante saldrá del reducido, del que participarán del segundo al séptimo de cada zona, al que se sumará el perdedor de la final.

El panorama en el descenso de la Primera Nacional

En cuanto a los cuatro equipos que bajarán de categoría cuando termine la temporada, San Miguel y Acassuso son los más complicados en la A, pero All Boys, Central Norte de Salta y Mitre de Santiago del Estero también están complicados con los puntos, por lo que lo que suceda en estas fechas venideras será fundamental. En la B están Chacarita y Güemes de Santiago del Estero, con un pie en el Federal A debido a su flojísima campaña en la segunda categoría. Una vez que culmine la jornada que se disputa actualmente, quedarán tres más para definir qué sucederá la próxima temporada.

Por último, de la C también subirán dos clubes, uno que saldrá de la final entre los ganadores de cada zona —hoy Berazategui y Luján—, mientras que el restante saldrá de otro Reducido. En cuanto a los descensos en dicha categoría, habrá una desafiliación que se disputarán los dos últimos de cada grupo -Argentino de Rosario y Muñiz- con fecha a definir, mientras que el perdedor jugará contra el que gane el Reducido del Torneo Promocional Amateur y si pierde también desafiliará.