Lopetegui hace historia en Qatar tras lograr la clasificación para la Copa Mundial

Copa Mundial de la FIFA - Clasificación AFC - Grupo A - Qatar vs Emiratos Árabes Unidos

t (Reuters) -El seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui, calificó de "verdaderamente especial" la clasificación de su equipo para la Copa Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, después de que la victoria por 2-1 sobre Emiratos Árabes Unidos el martes asegurara el primer éxito de la historia del país en la fase de clasificación.

Los goles de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel en la segunda parte del encuentro disputado en Doha permitieron a Qatar terminar en cabeza del Grupo A de la cuarta fase de la competición preliminar asiática, por delante de Emiratos Árabes Unidos y Omán.

"Hemos hecho historia y hemos entrado por la puerta grande", dijo el exguardameta vasco, que condujo al Sevilla al título de la Europa League en 2020. "El sueño se ha hecho realidad".

"He ganado muchos títulos, pero esta experiencia con Qatar es realmente especial. Hay que disfrutar de lo conseguido. Ahora vamos a celebrarlo y a recuperarnos físicamente. Hemos pasado días muy duros antes de este partido".

Qatar disputará su segunda Copa Mundial consecutiva, tras debutar en la fase final de 2022 como anfitrión del torneo después de no superar la fase previa en once intentos anteriores.

La victoria sobre Emiratos Árabes Unidos se produjo después de empatar a 0-0 con Omán, lo que otorgó al equipo de Lopetegui el primer puesto del Grupo A de la cuarta ronda de clasificación.

Arabia Saudí se hizo con la otra plaza restante para la fase de clasificación asiática, por delante de Irak, en el Grupo B en Yeda.

Ambos se unen así a Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán y Jordania, que habían reservado sus plazas durante la fase previa.

"Esto significa mucho para nosotros", dijo el centrocampista qatarí Abdulaziz Hatem. "Es la primera vez que Qatar se clasifica para el Mundial a través de la fase de clasificación. Es una recompensa para todos nosotros".

(Información adicional de Ahmed Abd Ellatif; escrito por Michael Church en Yeda; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)