El pronóstico de un reconocido medio sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1: "Confianza"

A pesar de haber mostrado un notable nivel en la primera mitad de la temporada, Franco Colapinto todavía no tiene asegurada su continuidad en la Fórmula 1 para 2027, puesto que su actual contrato con Alpine vence en diciembre. Por como han sido sus resultados en las once fechas iniciales, se creía que el pilarense iba a obtener la renovación durante el receso, pero el foco del equipo galo ha estado puesto en la mejora del A526.

Como resultado, la incertidumbre en cuanto al futuro del piloto argentino en la máxima categoría se mantiene latente, incluso a pesar de los positivos comentarios que ha recibido por parte de Flavio Briatore. En este contexto, Motorsport hizo un análisis del presente de la escudería francesa, que atraviesa una notable recuperación en comparación con el último lugar que ocupó el año pasado en la tabla de constructores.

De hecho, el reconocido medio especializado en deporte automotor destacó que los pilotos de Alpine fueron “recompensados por soportar una dolorosa campaña” al contar ahora con un “paquete mucho más competitivo” de la mano del motor de Mercedes. Si bien las dificultades estuvieron presentes, el hecho de que el equipo galo esté en la disputa por el liderato de la zona media tiene mucho que ver con el buen trabajo de sus pilotos.

Así, el artículo firmado por Filip Cleeren señaló la vigencia de Pierre Gasly como el más experimentado de la dupla y le dedicó unas líneas a las actuaciones de Franco, que tendría cada vez más asegurado su futuro dentro de la estructura de Enstone. “Colapinto también ganó confianza, lo que lo ha convertido en una presencia más estable en la zona media y ha aliviado las dudas sobre su futuro a largo plazo”, afirmó el periodista.

Y es que el argentino suma 19 puntos en el campeonato, posicionándose en el decimosegundo lugar de la tabla, a solo cuatro unidades de Arvid Lindblad. De ahí que rozar los diez mejores de la temporada pueda ser motivo suficiente para que Colapinto se gane la continuidad en Alpine, en especial porque ha demostrado carácter, actitud y buenos resultados desde el inicio del calendario.

Colapinto sumó en 6 de 11 fechas.

¿Cuándo se daría la renovación de Colapinto?

A tan solo una semana y media de que se retomen las actividades en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, imaginar el anuncio de una renovación parece cada vez más complejo en el corto plazo. No obstante, es posible que las partes comiencen a reunirse entre los fines de semana libres para llegar a un nuevo acuerdo, en especial porque Colapinto recalcó que no quiere tener que esperar hasta noviembre como ocurrió el año pasado.