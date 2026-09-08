Pronóstico y estadísticas de Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League

Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan el martes 8 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada de la fase regular de la UEFA Champions League 2026-27. El cruce reúne a dos gigantes europeos en su estreno continental: el conjunto "Merengue" busca arrancar con el pie derecho ante su gente, mientras que el "Nerazzurro" intentará pisar fuerte en la capital española. El inglés Michael Oliver será quien imparta justicia.

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Historial entre Real Madrid e Inter de Milán

El historial oficial en la UEFA Champions League (incluyendo la antigua Copa de Europa) registra 19 enfrentamientos directos entre ambos. Real Madrid lidera el balance general con 10 victorias, mientras que el Inter cosechó 7 triunfos e igualaron en 2 ocasiones. El antecedente más reciente aconteció en diciembre de 2021 por la fase de grupos, con triunfo madrileño por 2 a 0 en el Bernabéu con tantos de Toni Kroos y Marco Asensio.

Lautaro Martínez, que viene de ser figura contra el Napoli, jugará en el Inter vs. Real Madrid por la Champions

Rendimiento en los últimos 10 partidos

El Real Madrid llega a este debut con un arranque de temporada sólido en LaLiga, acumulando en sus últimas diez presentaciones oficiales entre el torneo local y amistosos un balance de 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. La escuadra dirigida por José Mourinho se sostiene en la contundencia de su ataque y en el ritmo de sus variantes de mitad de cancha hacia adelante.

Por su parte, el Inter de Milán registra en sus últimos diez compromisos un andar con 6 victorias, 2 empates y 2 caídas entre Serie A y certámenes de preparación. El elenco milanés muestra firmeza táctica y buena dinámica en sus transiciones de defensa a ataque, aunque afronta una prueba exigente ante la jerarquía del rival.

Goleadores en los últimos 10 partidos

En el plano ofensivo, el goleo del Real Madrid en sus compromisos más recientes ha estado comandado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, acompañados por las llegadas desde el mediocampo de Jude Bellingham. En el Inter, la principal referencia en la red continúa concentrada en la eficacia de su capitán Lautaro Martínez, respaldado por las apariciones de Marcus Thuram.

Disciplina y expulsiones

En el apartado disciplinario, ambos elencos han mantenido un registro controlado en el arranque de sus ligas locales, acumulando amonestaciones aisladas en la zona de contención del mediocampo pero sin registrar futbolistas expulsados con tarjeta roja directa en sus actuaciones previas al duelo continental.

Presente y panorama para el encuentro

El compromiso promete alta intensidad desde el aspecto táctico. El Real Madrid buscará adueñarse de la iniciativa a través de la posesión, el desequilibrio por las bandas y la presión alta. En contrapartida, el Inter apostará al despliegue de sus carrileros y al juego directo para alimentar a sus dos delanteros y dañar a la zaga local.

Ficha del partido: Real Madrid vs. Inter de Milán

Torneo: UEFA Champions League 2026-27 (Fase de Liga - Fecha 1).

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026.

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España.

Transmisión: ESPN / Disney+.

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