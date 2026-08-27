Así es el calendario de la Champions League 2026/2027 tras el sorteo de la UEFA

La UEFA celebró en Mónaco el esperado sorteo de la Champions League 2026/2027, dejando configurado un fixture vibrante para la Fase de Liga. Los 36 mejores clubes de Europa ya conocen a sus ocho rivales en el inicio del certamen, en el que habrá cruces estelares entre potencias como Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City y Arsenal.

El sorteo de la Champions League arrojó una serie de partidos de alto voltaje desde la primera jornada, con el sueño de alcanzar la final en 2027, que se disputará en el estadio Metrpolitano de Atlético de Madrid.

PSG defiende la corona ante escollos de jerarquía

El PSG, vigente campeón del fútbol europeo, tendrá una prueba exigente para revalidar su título. En condición de local, los parisinos recibirán en el Parque de los Príncipes a rivales de peso como el Barcelona, Roma, Galatasaray y Slovan Bratislava. Sin embargo, sus salidas a domicilio prometen máxima tensión: deberán visitar al Manchester City, Aston Villa, Villarreal y Como.

Real Madrid y Bayern Múnich: calendario de máxima exigencia

El Real Madrid enfrentará un calendario con compromisos de alta vibra europea. En el Santiago Bernabéu chocará ante Inter de Milán, PSV, Leipzig y LASK. No obstante, el plato fuerte estará en sus duelos fuera de casa, donde destaca una exigente visita al Arsenal en Londres, además de batallas en feudos complejos contra Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.

Por su parte, el Bayern Múnich no tendrá tregua. En el Allianz Arena jugará frente a Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt y Slavia Praha. Como visitante, el gigante bávaro medirá fuerzas en escenarios míticos frente al Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking.

Barcelona se mide ante el campeón y el City de Enzo Maresca

El Barcelona, bajo las órdenes tácticas de Hansi Flick, afronta una Fase de Liga con desafíos mayúsculos. El Camp Nou será testigo de duelos vibrantes ante el Manchester City y el Aston Villa, además de medirse con Feyenoord y Como. Fuera de casa, los culés tendrán una de las pruebas más duras del certamen cuando visiten al PSG, además de viajar a los campos de Galatasaray, Sporting de Lisboa y Sabah de Azerbaiyán.

La era post-Guardiola arranca en Manchester City

En el Manchester City, la gran atracción pasa por el estreno continental del italiano Enzo Maresca en el banquillo tras el cierre del exitoso ciclo de Pep Guardiola. El conjunto ciudadano albergará en su estadio el choque ante el campeón PSG y tendrá que viajar a la Ciudad Condal para medirse al Barcelona. Su fixture se completa con enfrentamientos ante Sporting de Lisboa, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas y Lens.

Arsenal y Liverpool: arranques de alto voltaje

El Arsenal quedó encuadrado en uno de los fixtures más complejos. En Londres jugará contra el Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille y Sabah, mientras que a domicilio chocará contra el Bayern Múnich, Real Betis, Napoli y Slavia Praha.

En tanto, el Liverpool buscará pisar fuerte en Anfield recibiendo al Atlético de Madrid, Porto, Villarreal y Lens. En sus salidas fuera de Inglaterra, los Reds visitarán a Inter de Milán, Club Brugge, Fenerbahçe y LASK.

Exigente camino para Inter en la nueva fase de liga

El equipo milanés ya tiene confirmado su mapa de partidos para el arranque del certamen europeo. En el estadio Giuseppe Meazza se medirá ante Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk y Stuttgart. En tanto, sus compromisos fuera de casa lo llevarán a visitar al Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord y Slovan Bratislava.

Entre las citas más destacadas para los dirigidos por la escuadra italiana sobresalen la visita al Real Madrid en suelo español y la excursión a Dortmund. A esto se suma el choque frente al Liverpool, que se perfila como una de las batallas más intensas de toda esta etapa.

Atlético de Madrid afrontará un fixture de alto impacto ante potencias continentales

El conjunto comandado por Diego Simeone conoce la hoja de ruta que deberá transitar en la ronda inicial del torneo. En el Metropolitano actuará como local frente a Bayern Múnich, Manchester United, Fenerbahçe y Viking. Por su parte, en condición de visitante tendrá que cruzarse con Liverpool, PSV, Bodø/Glimt y Stuttgart.

El azar determinó una serie de cruces de máxima jerarquía para el elenco colchonero, que medirá fuerzas contra tres colosos del fútbol europeo —Bayern Múnich, Liverpool y Manchester United— en busca del pase a la siguiente ronda.

¿Cómo es el formato actual de la Champions League?

El torneo continental mantiene su dinámico sistema de competencia con 36 clubes integrados en una tabla de posiciones única:

Octavos de final directos: Los equipos que finalicen entre el 1° y el 8° puesto clasificarán de forma directa a la fase de eliminación directa. Playoffs eliminatorios: Los clubes ubicados entre el 9° y el 24° lugar disputarán una eliminatoria de ida y vuelta para completar los 16 mejores del continente. Eliminación definitiva: Aquellos conjuntos que terminen del 25° al 36° puesto quedarán automáticamente eliminados de toda competición europea, sin opción de caer a la Europa League.

El camino culminará el próximo 5 de junio, cuando el estadio Metropolitano de Madrid albergue la gran final que coronará al nuevo rey de Europa.