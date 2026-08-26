La UEFA levantará el boicot contra la FIFA a días del comienzo del Mundial Sub 20 femenino

La UEFA decidió levantar el boicot a las competiciones organizadas por la FIFA a pocos días del comienzo del Mundial Sub 20 Femenino. La confederación europea considera que se cumplieron las dos condiciones que habían establecido sus 55 asociaciones miembro para ponerle fin a la medida, un anuncio que se oficializará este jueves durante una reunión del comité ejecutivo y de los presidentes de sus federaciones en Mónaco.

El conflicto había quedado condicionado a dos reclamos concretos: por un lado, la UEFA exigía que la FIFA desistiera de su iniciativa para vender participaciones comerciales de los Mundiales a inversores privados a través del proyecto FIFA Forward Enterprise, algo que finalmente ocurrió a finales de julio. Por otro, reclamaba "garantías de que nunca más se realizarán intentos de este tipo para desfigurar el fútbol". De acuerdo con la información publicada por The Times, el organismo europeo entiende que ambas demandas fueron satisfechas y que, por ese motivo, ya no existen motivos para mantener el boicot.

La UEFA levantará el boicot contra la FIFA y participará del Mundial Sub 20 femenino

La información también fue confirmada por el medio francés RMC Sport, que informó que la cercanía del certamen fue determinante para modificar la estrategia. La intención del ente que preside Aleksandr Ceferin habría sido evitar que las futbolistas fueran perjudicadas por una disputa dirigencial, especialmente aquellas que disputarán por primera vez un torneo de esta magnitud. "El conflicto sigue abierto, pero el boicot ya no se sostiene realmente", explicaron.

La medida tendrá su principal efecto sobre las selecciones europeas que participarán del certamen en Polonia, que comenzará el 5 de septiembre y finalizará el 27. Entre los seis representantes del continente estarán España, Francia, Italia, Portugal, Polonia e Inglaterra. La delegación inglesa tenía previsto viajar el próximo lunes y, antes del torneo, disputar un amistoso ante Nueva Caledonia en St Georges’ Park.

La cronología del conflicto entre UEFA y FIFA

La decisión representa un cambio respecto de la posición que el organismo había expresado el 6 de agosto. En aquel momento, la UEFA había ratificado que mantendría el boicot porque, según su consideración, las condiciones planteadas por las federaciones todavía no habían sido cumplidas. "Las federaciones afiliadas a la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones vinculadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. Estas condiciones no se han cumplido", había señalado la confederación en un comunicado.

El enfrentamiento había comenzado el 30 de julio, cuando The Times reveló la existencia de FIFA Forward Enterprises (FFE), un proyecto que contemplaba vender a inversores privados el 20% de los derechos comerciales de los Mundiales por una cifra cercana a los 4.200 millones de dólares. La propuesta provocó una reacción inmediata de las 55 asociaciones europeas, que resolvieron por unanimidad suspender su participación en las competiciones de la FIFA mientras el plan continuara vigente. Días más tarde, Infantino retiró la iniciativa y pidió disculpas por sus "errores", aunque la UEFA consideró inicialmente que ese gesto no alcanzaba para levantar el boicot.

Infantino debió retirar su proyecto de ceder los derechos económicos de los Mundiales.

Mientras crece la presión sobre su continuidad, Infantino también avanzó con iniciativas propias. Según reveló RMC Sport, el presidente de la FIFA manifestó su intención de invitar a las 211 federaciones afiliadas al Mundial Sub 15, que se disputará a finales de octubre en Azerbaiyán.

El conflicto entre ambas instituciones se desarrolla, además, en la antesala de un proceso electoral decisivo para la FIFA. El plazo para presentar candidaturas a la presidencia finalizará el 18 de noviembre, mientras que la elección se llevará a cabo durante el Congreso del organismo previsto para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Cuándo se disputará el Mundial Sub 20 femenino

El Mundial Sub 20 Femenino se disputará en Polonia del 5 al 27 de septiembre de 2026, con 24 selecciones participantes y partidos en las ciudades de Katowice, Łódź, Sosnowiec y Bielsko-Biała. La Selección Argentina hará su debut el sábado 5 de septiembre ante Polonia, el país anfitrión, por la primera fecha del Grupo A: el encuentro se jugará en el Arena Katowice desde las 10 de la mañana (hora argentina) y marcará el comienzo del camino de la 'Albiceleste' en el certamen, que luego tendrá como rivales a Benín y México en la fase de grupos.