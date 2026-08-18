Real Madrid presentó a José Mourinho como DT: cuánto es el salario y cómo es el contrato

Real Madrid de España presentó a José Mourinho como nuevo entrenador y el portugués regresa al club después de 13 años. Luego de haberse marchado en mayo del 2013 por una relación desgastada con el plantel y sin haber podido conseguir el máximo sueño de la Champions League, ahora el mismo presidente Florentino Pérez recurrió a "Mou" para ordenar el vestuario tras el fracaso en la última temporada.

El director técnico luso de 63 años estuvo junto al mandamás en la Sala de Juntas de la entidad, y firmó un contrato por tres campañas, es decir hasta el 30 de junio del 2029. "The Special One" percibirá 6 millones de euros netos por temporada. Además, la institución "Merengue" debió abonarle 15 millones de la misma moneda a Benfica, a modo de resarcimiento por haberle quitado al estratega cuando todavía tenía un vínculo vigente con las "Águilas" de su país natal.

En su primer testimonio luego de la vuelta a Real Madrid, Mourinho reconoció: "Es volver a casa, es más bonito que la primera vez que llegué". Cuando debió dejarles un mensaje a los millones de fanáticos de la "Casa Blanca", aseveró: "Soy uno de vosotros (ustedes). Desde que me marché, siempre lo he sido...".

Real Madrid presentó a José Mourinho como entrenador.

Ordenar el vestuario, la primera misión de Mourinho en Real Madrid

La relación entre los jugadores del plantel puertas adentro está completamente rota, según apuntaron los principales medios de comunicación deportivos desde España. Un claro ejemplo de ello fue la pelea entre el capitán Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el mediocampista uruguayo inconsciente y luego hospitalizado.

También se filtraron versiones acerca de los cuestionamientos a Kylian Mbappé por irse una semana de vacaciones con su novia, la famosa actriz española Ester Expósito, en una semana en la que el Madrid debía ganarle sí o sí a Barcelona como visitante para seguir con chances en LaLiga. Si bien el delantero francés estaba lesionado y no podía jugar, llamó la atención que al menos no acompañara a sus compañeros en esa semana tan decisiva. Lo concreto es que ahora, de la mano de "Mou", el presidente Florentino Pérez irá por más refuerzos en el mercado de pases luego de una temporada caótica y sin títulos.

Los refuerzos de Real Madrid para la temporada 2026-2027

Marc Cucurella: Lateral izquierdo español.

Ibrahima Konaté: Defensor central francés.

Bernardo Silva: Mediocampista ofensivo portugués.

Denzel Dumfries: Lateral derecho neerlandés.

Las estadísticas de Mourinho en Real Madrid