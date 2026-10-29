Modelo agotado: la profunda reestructuración en el Racing de Diego Milito desde 2027

El Racing de Diego Milito planea una reestructuración profunda de cara al 2027, luego del fracaso estrepitoso de la gestión del fútbol profesional en esta temporada. El Presidente del club de Avellaneda no solamente tendrá la tarea a corto plazo de contratar a un nuevo entrenador y refuerzos de jerarquía en el mercado de pases del fútbol argentino, sino que además afrontará una etapa de cambios sensibles en varias áreas de la institución en general.

{{{htmlAmp}}}

La reciente salida de Leandro "Chino" Leunis como vocal en la Comisión Directiva y principal encargado de la Comunicación no será la última, luego del pedido de licencia de Hernán Lacunza como vicepresidente primero. Las modificaciones continuarán de cara al tercer año de la gestión del exdelantero, que será determinante para su futuro como dirigente, en medio de un clima caliente y tras los insultos que sufrió en el "Cilindro" por parte de los hinchas en reiteradas oportunidades.

El "Chino" Leunis confirmó su salida como vocal de Racing, pero no será el último.

Las modificaciones en el Racing de Milito para el 2027 incluirán las áreas del fútbol profesional, las divisiones inferiores, los deportes amateurs y la Comunicación. Por ahora, no se contemplan cambios en marketing, Prensa, Legal, eventos, infraestructura ni tesorería, aunque no se descartan variantes allí también a mediano o largo plazo hasta el final del mandato en diciembre del 2028.

La gestión del fútbol, el gran déficit de Milito en Racing: cambia todo en 2027

A la espera de los dos encuentros finales del vigente Torneo Clausura, ante Aldosivi de local y Barracas Central de visitante, la mira ya está puesta en la campaña siguiente. Sin competencia internacional, la primera tarea obligatoria del "Príncipe" para relanzar su débil gestión será contratar a un entrenador.

Hoy, los principales candidatos son Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez y Martín Palermo. No obstante, los tres están con trabajo y habrá que resolver sus salidas para convencerlos de recalar en Avellaneda.

También habrá que ver qué decisión se toma con Sebastián Saja como Director Deportivo y con la Secretaría Técnica a cargo de Javier Wainer. Ambas áreas fracasaron de manera rotunda en los cuatro mercados de pases que tuvieron, por lo que no descarta una salida de ambos para descomprimir la situación.

Por ahora, Milito no se plantea eliminar directamente dichos sectores porque cree firmemente que ambos sirven en la estructura, aunque tal vez modifique a los intérpretes. Por lo pronto, llamó la atención la reunión con Nicolás Burdisso en el predio de Ezeiza que la "Academia" estrenaría antes de fin de año, dado que el ex Boca es el principal apuntado por Gastón Gaudio para ser el manager de Independiente si el "Gato" se impone en las elecciones presidenciales del 13 de diciembre en el "Rojo".

La depuración del plantel es inexorable

Por si fuese poco designar a un DT y probablemente cambiar de Director Deportivo, Milito también deberá llevar a cabo una "limpieza" en la nómina profesional. Se marcharán entre ocho y doce jugadores del mediocre plantel actual y, de acuerdo a las preferencias del DT que llegue, se irá por cuatro o cinco refuerzos de jerarquía para no hacer otro papelón por segundo año consecutivo.

Entre los apuntados para abandonar la entidad de Avellaneda aparecen Matías Tagliamonte, Nazareno Colombo, Alfonso "Pacha" Espino, Adrián "Toto" Fernández, Duván Vergara, Tomás Conechny, Matko Miljevic y Elías Torres.

El tesorero Diego Cifarelli ya comunicó que la "Acadé" aún debe cobrar ocho millones de dólares que le adeudan Internacional y Gremio de Brasil por las ventas de Johan Carbonero y Juan Ignacio Nardoni, respectivamente. "Si los cobramos, estaríamos en cero con las cuentas", declaró Cifarelli en el programa partidario Racing Online. Habrá que utilizar, entonces, una ingeniería diferente para concretar fichajes de alto nivel como necesita el primer equipo.