Diego Milito quiere como refuerzo de Racing a un volante que le hizo un golazo y tiene un gran futuro

Racing tuvo un año para el olvido y ya piensa en los refuerzos para el 2027. Con apenas tres partidos por jugarse y eliminado de todo, el presidente Diego Milito afronta su peor momento de la gestión con la mira en el próximo mercado de pases. Por lo tanto, el club de Avellaneda está interesado ahora en uno de los mediocampistas con más futuro del fútbol argentino, que además le marcó un golazo olímpico a la "Academia" allá por enero pasado.

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El protagonista se llama nada menos que Nicolás Barros Schelotto, el volante mixto de apenas 20 años que supo brillar en Gimnasia de La Plata. Dueño de una gran pegada, con precisión en los pases y manejo del juego desde la zona media, el hijo de Guillermo Barros Schelotto (actual entrenador de Vélez y también buscado por Racing) gusta en la mitad celeste y blanca de Avellaneda.

El intento por "Nico" Barros Schelotto tal vez sea un indicio para la probable llegada del mellizo al banco, con Nicolás Diez como el otro candidato, si es que el "Fortín" no se clasifica a la próxima Copa Libertadores. El joven futbolista se desenvuelve mejor como interior, tanto por izquierda como por derecha, y se siente cómodo con libertad de acción, sin tanta necesidad de correr a los rivales para recuperar la pelota.

Más allá de su rutilante aparición en la Primera división, el mediocampista del "Tripero" sufrió el bache que suelen tener los juveniles históricamente. Es que en los últimos tres partidos, fue al banco y no entró, mientras que en el anterior a esos tres fue titular en el equipo dirigido por Ariel "Pata" Pereyra.

Racing necesita jugadores en esa posición de volante mixto, ya que quienes se encuentran actualmente en el plantel no rindieron demasiado. Se trata de Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Adrián "Toto" Fernández, Matko Miljevic y el juvenil Alejandro Tello. Es una de las tantas posiciones a reforzar, además de la zaga, los laterales, la creación de juego y los extremos.

Nicolás Barros Schelotto, uno de los refuerzos apuntados por Racing para 2027.

El valor de Nico Barros Schelotto y el contrato con Gimnasia

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el mediocampista tiene contrato con el "Basurero" hasta el 31 de diciembre del 2027. Además, su precio estimado de mercado es de 7 millones de dólares.

Los números de Nico Schelotto en Gimnasia