Racing puede vender a una gran joya y tiene casi cerrado un amistoso con miras a 2027

Racing ya piensa decididamente en el 2027, al margen de los tres partidos oficiales que le quedan en este año todavía. El presidente Diego Milito deberá elegir primero al entrenador definitivo rumbo al próximo año, para recién después ir por los eventuales refuerzos en el mercado de pases del fútbol argentino. El 2026 estuvo repleto de fracasos, por lo que el club de Avellaneda estará obligado a mejorar en la siguiente temporada.

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Mientras tanto, la "Academia" puede llegar a vender a una gran joya de sus divisiones inferiores en los próximos meses. De acuerdo con el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (ex Twitter), Santino Báez es seguido muy de cerca por Atlético de Madrid de España.

Santino Báez, de Racing, en la mira de Atlético de Madrid.

Se trata de un defensor central de apenas 16 años, por quien la institución "Colchonera" ya averiguó condiciones anteriormente. Ahora, las conversaciones informales a la distancia se profundizaron luego de la convocatoria del jugador a la Selección Argentina Sub 16.

Nacido el 19 de mayo del 2010, Báez un zaguero rosarino con mucha proyección a futuro, quien tal vez a mediados del 2027 se sume al plantel profesional de la Primera división si es que continúa en Racing. Es diestro, mide 1.73 m., pesa 65 kilos y ya tiene dos partidos internacionales disputados. Las charlas entre ambas partes seguirán, aunque la intención de la dirigencia de la entidad argentina es que el juvenil siga en Buenos Aires y al menos pueda debutar en la elite a corto o mediano plazo.

Racing tiene casi cerrado un amistoso

De acuerdo con la información del medio partidario Racing de Alma, desde Chile ya dan por hecho que habrá un encuentro frente a Colo Colo, el club más grande del país vecino. Todo indica que el mismo se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre del 2026, con la sede y el horario a definir todavía.

Se trata de una etapa del año en la que estará la última doble fecha FIFA, espacio del calendario que sería aprovechado por la "Acadé" y el "Cacique" para medirse. Racing estará casi seguramente eliminado ya del Torneo Clausura, aunque la directiva no quiere que el plantel profesional esté casi dos meses de vacaciones hasta el arranque de la pretemporada a comienzos de enero. De hecho, es probable que haya otro amistoso alrededor del 20 de noviembre, aunque aún no trascendió mediáticamente el probable adversario.

Se trata de un oponente conocido porque últimamente se midieron en dos oportunidades, ambas en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Mientras que en Chile igualaron 1-1, en Avellaneda se impuso el cuadro local por 4-0. En el pasado, chocaron en otras dos ocasiones con sendas victorias de la "Acadé", en la primera ronda del mismo certamen en 1967: fue 2-0 en Santiago y 3-1 en el "Cilindro".