Chau Racing: los 8 jugadores que se van en 2027 tras el desastroso año

Racing tuvo un 2026 para el olvido, en el que fracasó en todos los frentes, y deberá remontar el próximo año para no empezar a sufrir con la tabla de los promedios. Por lo tanto, la dirigencia presidida por Diego Milito está obligada a hacer un buen mercado de pases, luego de cuatro ventanas fallidas durante la gestión del "Príncipe".

{{{htmlAmp}}}

Por lo tanto, además de los refuerzos, habrá por lo menos ocho jugadores que se irán del club de Avellaneda por diferentes razones. Ya sea por ciclos cumplidos con esta camiseta, por cuestiones extradeportivas o por ventas necesarias para recaudar dinero, habrá una depuración importante en el plantel profesional a la espera de la designación del nuevo entrenador también.

Los 8 jugadores que se van de Racing en 2027

Matías Tagliamonte

El arquero suplente de 28 años no juega nunca y, para colmo, cuando le tocó atajar por la expulsión de Facundo Cambeses en la Copa Sudamericana cometió un blooper que terminó con la "Academia" eliminada del torneo. Todo indica que se marchará, por lo que la dirigencia en ese caso iría por otro guardavalla alternativo.

Nazareno Colombo

El central de 27 años perdió el puesto con dos juveniles en la zaga y no juega casi nunca. De hecho, de local en el "Cilindro" prácticamente no puede salir a la cancha porque es silbado y muy resistido por los hinchas. Pese a que su vínculo vencerá en diciembre del 2027, la directiva escuchará ofertas para vender definitivamente al ex Estudiantes de La Plata.

Alfonso "Pacha" Espino

El caso del lateral izquierdo uruguayo de 34 años es el más insólito: acaba de llegar libre desde Rayo Vallecano de España, está excedido de peso, perdió el puesto con Ignacio "Nacho" Rodríguez, se burló de los hinchas tras el clásico ante Independiente y fue "borrado" por el técnico Sebastián "Chirola" Romero. Si bien lleva apenas tres meses en el club, da la sensación de que su ciclo ya está cumplido.

Espino le faltó el respeto a la gente y todo indica que se irá.

Adrián "Toto" Fernández

El mediocampista ofensivo de 25 años nunca estuvo a la altura. Casi siempre fue suplente, cuando ingresó no cambió la ecuación y jamás se entendió demasiado su llegada. Para colmo, la "Academia" le abonó a San Telmo 800.000 dólares por el 80% del pase. Se irá a otro destino, probablemente a préstamo.

Matko Miljevic

El volante ofensivo de 25 años llegó desde Huracán en enero pasado a cambio de 3.1 millones de dólares por la totalidad de la ficha. Además de que no rindió dentro del campo, algunas decisiones extradeportivas como la falta de compromiso, las salidas nocturnas y el hecho de haber salido en joggins a la cancha en Avellaneda fueron una clara falta de respeto a la institución. A la espera de la designación del DT, lo más probable es que se despida.

Tomás Conechny

Insólitamente para "reemplazar" a Maximiliano Salas, Racing pagó 3.5 millones de dólares por el delantero de 28 años que llegó desde Alavés de España para ir por la Copa Libertadores 2025. Su falta de gol y de desequilibrio en los partidos importantes marcó su ciclo, más allá de que entrega todo dentro de la cancha. Etapa terminada también.

Duván Vergara

El caso del extremo colombiano de 30 años es similar al de Conechny: si buen tuvo momentos momentos y lindos goles, jamás se terminó de consolidar con esta camiseta. Los 3 millones de dólares invertidos por él no surtieron efecto. Es otro de los jugadores que ya hartó a la hinchada y tiene las puertas de salida abiertas para alejarse en 2027.

Elías Torres

El ejemplo perfecto de la mala praxis de Racing en los mercados de pases: le abonó 3 millones de dólares a Aldosivi por el 80% del pase. Apenas llegó, no jugó bien, luego se rompió los ligamentos cruzados y, cuando volvió a la cancha, su nivel fue directamente impresentable. Contra Independiente jugó 15 minutos y se cayó tres veces, lo que provocó los silbidos y el rechazo desde las tribunas. Su partida ahora es inminente.

Los posibles casos de venta de Racing para recaudar dinero: