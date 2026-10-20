Jugó en Racing y en España, cambió de deporte tras el retiro y ahora vende todas sus camisetas: "Desapego"

Lucas Aveldaño, exdefensor de Racing y Belgrano de Córdoba, tomó una llamativa decisión con las camisetas que consiguió durante su carrera como futbolista profesional. A través de su cuenta de Instagram, el ex jugador publicó un link con un extenso catálogo en una historia con la frase "des-APEGO" para que la gente pueda comprar las prendas que recolectó a lo largo de su extensa trayectoria.

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"Soy un ex jugador de fútbol profesional (Lucas Elio Aveldaño) y estoy vendiendo varias camisetas que intercambié a lo largo de mi carrera como futbolista", explicó en la presentación de su colección. Las indumentarias pertenecen tanto a equipos en los que jugó como a otros con los que se enfrentó durante su paso por el fútbol argentino, chileno y español.

Cuánto cuestan las camisetas que Aveldaño puso a la venta: todos los precios

Entre las camisetas disponibles aparecen las de Racing, Independiente, Newell's, Quilmes, Tigre, Banfield y Lanús, entre otros clubes. Según las descripciones publicadas por Aveldaño, las prendas se encuentran en estado "muy bueno" o "bueno". Los precios van desde los 60 hasta los 115 euros, aunque el importe final varía según los gastos de envío.

Una de las piezas más costosas es una camiseta de manga larga de Independiente, cuyo precio asciende a 115 euros y alcanza los 121,45 euros con el envío incluido, equivalentes a unos 136 dólares. También hay indumentarias de la 'Lepra' ofrecidas entre 85 y 95 euros, mientras que las de Banfield se ubican entre los 85 y los 90 euros. En el extremo más económico aparecen algunas camisetas de clubes del ascenso, publicadas a partir de los 60 euros.

El recorrido de Lucas Aveldaño en el fútbol profesional

Nacido en Rafaela y surgido de las inferiores de Sportivo Ben Hur, Aveldaño inició su carrera profesional en Atlético de Rafaela. Posteriormente pasó por Racing, donde tuvo un papel importante durante la etapa en la que el equipo luchaba por mantenerse en Primera División. También vistió la camiseta de Belgrano de Córdoba en dos ciclos, además de jugar en Nueva Chicago.

En 2016 comenzó su experiencia en el fútbol español con el Mallorca. Más adelante defendió los colores de Tenerife, Universidad de Chile y Deportes Iquique, antes de regresar al ascenso español para jugar en Tudelano y Andratx. Fue en 2024 cuando puso fin a su carrera profesional: "19 Años y 6 meses después de mi debut como Futbolista Profesional ha llegado el momento de poner punto final", escribió en sus redes sociales.

Su nueva etapa en el Hyrox

Tras alejarse del fútbol profesional, Aveldaño se instaló en Mallorca, donde encontró una nueva actividad para mantenerse en forma: el Hyrox, una disciplina que combina carreras de resistencia con ejercicios de fuerza. El exdefensor explicó los motivos que lo llevaron a incorporarse a esta modalidad: "Es una nueva modalidad para mantenerme en forma y seguir entrenando, porque hay una base aeróbica y otra de fuerza básica". Su dedicación quedó reflejada en 2024, cuando se viralizaron imágenes suyas durante su participación en una competencia de Hyrox en Gdansk, Polonia.

"Hasta el día de hoy tengo un físico que está a la par de los futbolistas", dijo Aveldaño sobre su nueva etapa en el Hyrox, la disciplina que combina carreras de resistencia con ejercicios de fuerza.

En una entrevista con Infobae, Aveldaño también destacó que conserva los hábitos físicos que adquirió durante su etapa como futbolista. "Son cosas que me quedaron. Del mismo modo que el profesionalismo que se tiene en el cuidado personal, la alimentación y el descanso. Hasta el día de hoy tengo un físico que está a la par de los futbolistas", sostuvo.