La mayoría de los hinchas de Racing destrozó a Diego Milito, después del 1-1 frente a Independiente como local en el clásico de Avellaneda. En las afueras del estadio del "Cilindro", muchos fanáticos que se retiraban caminando dialogaron con los periodistas de Centro Atrás (El Destape) y lapidaron al presidente de la "Academia". Las críticas fueron sin piedad para el máximo dirigente, quien fue uno de los máximos ídolos modernos como jugador. No obstante, los cuatro mercados de pases como mandamás de la institución fueron calamitosos.

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La fecha 13, interzonal en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, dejó a los seguidores del conjunto albiceleste enojados una vez más. Visiblemente molesto, un hombre disparó: "Nos falta equipo, así nos dejó Milito...". En tanto, un joven opinó que "faltaron muchas cosas, tienen que azotar a los jugadores para que empiecen a levantar las patas".

En cambio, otro señor se extendió en su visión de la igualdad entre Racing e Independiente: "El partido lo vi bien, entre lo poco que tenían los dos equipos, vamos a la realidad. Creo que si Racing afinaba un poquito más... Ellos son horribles, que Dios me perdone, pero los vi... Si estaban más finos, hacían algo, pero no hicieron nada y se fueron festejando un empate, que eso es lo que me duele de ellos". "Si estábamos un poquito mejor, era ganable, muy ganable", completó.

A la vez, otro hombre aseveró que "falta todo: jugadores y técnico". Por último, el hincha de la "Acadé" más furioso disparó que fue "un desastre Racing. No tiene la pelota". Incluso, sentenció: "El Rojo no jugó a nada y perdimos (empataron) contra el Rojo. ¡Una vergüenza Racing, una vergüenza! Milito, andate".

Milito, un pésimo presidente de Racing hasta ahora.

Racing, afuera de todo, con un pésimo plantel y sin victorias en los clásicos

El 2026 fue totalmente olvidable para la "Academia", que se quedó prácticamente sin nada de la plantilla que lo llevó a ganar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Además, la dirigencia echó al ídolo Gustavo Costas como entrenador para contratar a Juan Pablo Vojvoda, sin historia en el club y quien apenas duró 13 partidos en el banco. Para colmo, está afuera de todo a tres fechas del final en el Clausura y sin Copas en el 2027.

Los clásicos de Racing en 2026, sin triunfos