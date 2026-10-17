Racing afrontará el clásico ante Independiente sin Matko Miljevic entre sus convocados. Sebastián “Chirola” Romero dejó al mediocampista fuera de la lista de 23 jugadores para el encuentro de este domingo a las 14.45 en el Cilindro, luego de la polémica por la aparición del jugador en jogging durante el saludo previo al partido con Belgrano, aunque no se informó el motivo de la decisión.

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La nómina de 23 concentrados para el clásico de Avellaneda tiene una ausencia que sobresale: el futbolista que utiliza la camiseta número 10 no estará disponible para el cruce con Independiente.

La determinación modifica su situación respecto del compromiso anterior. Ante Belgrano, Miljevic había ocupado un lugar en el banco de suplentes y luego ingresó durante la segunda mitad. Esta vez, quedó directamente al margen de la convocatoria.

Qué pasó con Miljevic y el jogging ante Belgrano

La imagen que generó comentarios corresponde a la salida al campo para el saludo previo al partido. El mediocampista apareció con pantalón largo de gimnasia junto al resto de los futbolistas, antes del comienzo del encuentro en el Cilindro.

Esa decisión del exjugador de Huracán motivó críticas de hinchas en redes sociales y se sumó al malestar por el resultado deportivo de la Academia. Miljevic comenzó como suplente y recién ingresó a los 71 minutos, en reemplazo de Tomás Conechny, cuando Racing perdía 1-0.

Las críticas por la imagen y la derrota de Racing

Entre quienes cuestionaron la situación estuvo Flavio Azzaro. “¿Si juega en Polonia qué hace, qué se pone? El 10 de Racing con pantalón largo, es una locura”, expresó en su programa, de acuerdo con las declaraciones recogidas por TN.

El resultado amplificó la repercusión del episodio. Racing terminó derrotado 2-0 por Belgrano como local y llegó a la semana del clásico con la necesidad de recuperarse, en el comienzo del interinato de Chirola Romero.

La controversia sobre la vestimenta quedó así instalada en una previa especialmente sensible. Sin embargo, los cuestionamientos públicos no explican por sí mismos las decisiones deportivas del entrenador ni permiten atribuirles un carácter disciplinario.

El cambio que probó Chirola Romero para enfrentar a Independiente

Mientras definía la convocatoria, el técnico también trabajó sobre la formación. Según infórmó TyC Sports, en la práctica del viernes ensayó una modificación respecto de los titulares que habían enfrentado a Belgrano: Matías Zaracho ingresó por Ulises Ortegoza.

Romero también probó una variante táctica durante el entrenamiento, con Conechny retrocediendo a la línea de mediocampistas para pasar de un 4-3-3 a un 4-4-2. Esas pruebas describen las alternativas de preparación, no una alineación confirmada.

La ausencia de Miljevic reduce una opción para el recambio ofensivo. La decisión sobre los once iniciales, en cambio, deberá ratificarse con la formación oficial para el clásico.

Cuándo juegan Racing e Independiente por el Torneo Clausura

El clásico de Avellaneda se disputará el domingo 18 de octubre, desde las 14.45, en el estadio Presidente Perón, con Racing como local. La Academia buscará dejar atrás la caída ante Belgrano frente a su rival de la ciudad.

Para Romero será una prueba relevante en su etapa interina, tanto por el resultado como por la respuesta futbolística del equipo. La preparación incluyó ajustes en la mitad de la cancha y una convocatoria que dejó a Miljevic fuera del encuentro.

Por ahora, el dato concreto es su ausencia entre los 23 citados. El motivo específico de esa determinación sigue sin estar explicado en el material disponible, por lo que no corresponde convertir la polémica del jogging en una sanción confirmada.