Tuvo 3 ciclos en Racing, fue campeón y reclama una deuda millonaria de hace 10 años

Un jugador que tuvo tres ciclos en Racing reclama una deuda que existe desde julio del 2016, aunque finalmente ahora se resolvió la cuestión judicial y desde el club de Avellaneda deberán pagarle alrededor de 500.000 dólares. De acuerdo con la información del cronista de RacingManíacos, Leandro Adonio Belli, Roger Martínez le ganó una demanda judicial a la "Academia" en las últimas horas.

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El pasivo es desde que el cuadro nacional vendió al delantero colombiano a Jiangsu Suning de China, a cambio de diez millones de dólares. Con el transcurrir del tiempo bajo la gestión de Víctor Blanco, y en estas casi dos temporadas de Diego Milito, la cifra de la deuda se fue incrementando hasta alcanzar un total de 323.000 euros más los intereses, lo que da como resultado un monto cercano al medio millón de dólares.

La demanda judicial que Roger Martínez le ganó a Racing es por el 15% de la plusvalía por la transferencia que le correspondía al futbolista que pasó por la Selección de Colombia. Ahora, desde la dirigencia de la institución son optimistas en llegar a un buen puerto en las negociaciones entre ambas partes, dado el cariño mutuo que existe desde que el atacante de 32 años, surgido en el predio Tita Mattiussi, debutó en la Primera división allá por el 2013.

Roger Martínez, campeón con Racing, reclama unos 500.000 dólares de deuda.

El paso de Roger Martínez por Racing, con tres ciclos y la gloria al final

Surgido en las divisiones inferiores de la "Academia", el ex Aldosivi y Ramón Santamarina debutó en la Primera en la Copa Sudamericana 2013. Luego de los préstamos en los mencionados equipos, retornó a Avellaneda con un buen nivel hasta que fue vendido a China a mediados del 2016.

Después de sus etapas en Jiangsu Suning, Villarreal de España y América de México, Roger volvió a Racing a mediados del 2023. Si bien no se consolidó como titular, fue importante en el recambio ofensivo para Gustavo Costas en la consagración con la Copa Sudamericana 2024, en la que le marcó el último gol a Cruzeiro de Brasil en la final. Allí alternó en un plantel con variantes de lujo en la zona de fuego, como por ejemplo Adrián "Maravilla" Martínez, Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero y Johan Carbonero.

Más tarde, no renovó el contrato y se marchó en libertad de acción en enero del 2025 a Al-Taawoun de Arabia Saudita. Actualmente, se desempeña en Al-Shabab del mismo país.

Los números de Roger Martínez en Racing