Video: el gol de Matías Zaracho para el 1 a 0 de Racing ante Independiente en el clásico

Matías Zaracho anotó el 1 a 0 de Racing Club frente a Independiente en una nueva edición del Clásico de Avellaneda, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. A los 29 minutos del primer tiempo, Adrián 'Maravilla' Martínez conectó de cabeza un centro alto de Tomás Conechny, le ganó en la disputa al arquero Rodrigo Rey y el volante de la 'Academia' empujó la pelota sobre la línea con el arco vacío para desatar la locura de los hinchas en el Cilindro.

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Cuándo juegan Racing e Independiente por el Torneo Clausura

El clásico de Avellaneda se disputará el domingo 18 de octubre, desde las 14.45, en el estadio Presidente Perón, con Racing como local. La Academia buscará dejar atrás la caída ante Belgrano frente a su rival de la ciudad.

Para Romero será una prueba relevante en su etapa interina, tanto por el resultado como por la respuesta futbolística del equipo. La preparación incluyó ajustes en la mitad de la cancha y una convocatoria que dejó a Miljevic fuera del encuentro.

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