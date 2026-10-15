Jugó en Racing, pasó sin pena ni gloria y hoy es "el ídolo" de Antoine Griezmann: "Qué jugador"

Un futbolista con pasado olvidable en Racing Club fue noticia en las redes sociales después de los posteos de Antoine Griezmann. El delantero comparte plantel con él en el Orlando City de la MLS de Estados Unidos que el miércoles 14 de octubre empató 3 a 3 con el Toronto FC de Canadá. Luego del partidazo jugado en el BMO Field de la mencionada ciudad, el atacante campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 sorprendió a sus millones de seguidores al destacar a Martín Ojeda.

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Antoine Griezmann mostró su "fanatismo" por Martín Ojeda, ex Racing, en las redes sociales

A través de sus historias de Instagram, el "Principito" compartió el récord de su compañero, quien se convirtió en el máximo artillero de la historia de la institución con 48 gritos. En la misma story escribió: "qué jugador!!!" y continuó con fotos del entrerriano vistiendo la camiseta de Godoy Cruz y de la "Academia". Por último, sumó un video en el que lo filmó desde el avión diciendo: "goleador, leyenda, titán, animal" hablando en un claro español, lo cual no sorprendió teniendo en cuenta que desde los 13 años estuvo en la Real Sociedad, pasó por el Atlético de Madrid -con regreso incluido- y por el Barcelona, todo entre 2009 y 2026.

Por su parte, Ojeda, que lleva la 10 del Orlando City en la espalda, arribó en enero del 2023 y tiene vínculo hasta la temporada 2028/2029 como jugador franquicia. Hoy, con 48 goles y 32 asistencias en 157 partidos disputados con el club es el máximo goleador y espera por la oportunidad de ganar títulos allí. Desde las redes reconocieron el logro del argentino y escribieron "historia hecha" con la imagen que luego compartió Griezmann. Igualmente, el presente no encuentra al equipo de la mejor manera ya que están séptimos en la conferencia este y al borde del repechaje con todavía varios partidos por disputarse para el cierre de la etapa regular del torneo estadounidense en el que Lionel Messi brilla en el Inter Miami.

La historia publicada por Antoine Griezmann para Martín Ojeda

Los números de Martín Ojeda en Racing

Partidos jugados : 18.

: 18. Goles : no convirtió.

: no convirtió. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: Superliga 2018/2019.

Qué es el jugador franquicia en la MLS de Estados Unidos

A diferencia de lo que sucede en otras ligas, la MLS dispone de un sistema de reglas que es bastante diferente y en un punto se puede asemejar al de la NBA. La intención es cada equipo cuente con la oportunidad de realizar grandes fichajes y así presentar una figura que permita asegurar una cierta venta de tickets por temporada. No se trata de un movimiento deportivo, sino que busca vincularse de manera directa con el marketing.

Por lo tanto, el jugador franquicia es uno que se encuentra exceptuado del límite salarial y el club puede convocar a inversores con el fin de entregar un dinero que es propio de las grandes figuras del deporte. No obstante, cada equipo cuenta con tres cupos para realizar este tipo de fichajes. Aunque pueden intercambiarlos por otros beneficios de acuerdo con las necesidades deportivas e institucionales que presenten.