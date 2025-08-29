Alonso defiende la inusual suplencia de Vinícius mientras el Real Madrid busca un comienzo perfecto

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - LaLiga - Real Oviedo vs Real Madrid - Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, España - 24 de agosto de 2025. El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, sostiene un balón junto al jugador del Real Madrid Dani Carvajal

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, reafirmó su decisión de dejar fuera de la alineación titular al extremo brasileño Vinícius Jr, insistiendo en que todos los jugadores deben luchar por su puesto, a pesar de las hazañas del mejor jugador del mundo según la FIFA al salir desde el banquillo.

La decisión dio sus frutos el pasado domingo, cuando Vinícius saltó al terreno de juego como suplente para ayudar al Madrid a ganar por 3-0 al Oviedo, dando una asistencia para el segundo gol de Mbappé antes de marcar él mismo.

El Real Madrid comparte el liderato de LaLiga con otros cuatro equipos tras ganar sus dos primeros partidos, de cara al choque del sábado contra el Mallorca, que ocupa el puesto 16 con un punto en dos partidos.

Cuando se le preguntó por el impacto de dejar en el banquillo a un jugador de tan alto nivel, Alonso se mantuvo imperturbable.

"Nuestro vestuario lo componen 25 jugadores del primer equipo y alguno que viene del Castilla. Lo fundamental es el sentimiento del equipo, que todos piensen que están ahí para aportar, que tienen su momento. Para poder aportar desde otro lugar cuando no te toca", dijo el viernes en rueda de prensa.

"Esa cohesión, y creerlo, realmente es fundamental".

El técnico del Real Madrid se deshizo en elogios hacia la respuesta del brasileño.

"Estoy muy contento con Vini Jr. El otro día lo comenté después del partido contra el Oviedo. Demostró que podía tener un buen impacto desde el banquillo. Lo que quiero es que haga una gran temporada. (...) Va a ser un jugador fundamental".

Alonso también respaldó a Rodrygo, que sustituyó a Vinícius en la banda izquierda en su primera titularidad desde el choque de la Copa Mundial de Clubes contra el Al Hilal en junio.

"(Ha rendido al máximo) en diferentes posiciones. Recuerdo verle de 9 y de 10 también. El año pasado jugó en la derecha. Pero creo que es una muy buena posición para él de externo izquierdo, asociándose, buscando el uno contra uno, dando continuidad al juego", afirmó Alonso.

Sin embargo, el español no desveló si Rodrygo volverá a ser titular en vez de Vinícius este fin de semana.

"Si te digo qué es lo que voy hacer no sería muy inteligente por mi parte", dijo entre risas. "Veremos qué pasa mañana".

Con información de Reuters