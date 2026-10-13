El presidente de River se reunió con Verón en el Monumental

Este martes 13 de octubre se reunieron Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón en las instalaciones del Estadio Monumental. El presidente de River Plate dialogó con el de Estudiantes de La Plata en una charla de la que también participaron otros dirigentes de ambas instituciones. Minutos después, los clubes compartieron un comunicado en sus respectivas redes sociales dando detalles de por qué se dio este encuentro.

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El comunicado de River y Estudiantes de La Plata

El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino.





Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.

En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes.

Como resultado de esta primera reunión, River Plate y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino. River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro.

Los dirigentes de River Plate y Estudiantes de La Plata

El punto en común que une a Di Carlo con Verón

Si bien sólo se trató de una reunión institucional con vistas al futuro, lo cierto es que ambos clubes por medio de sus respectivos presidentes se mostraron en contra de Claudio "Chiqui" Tapia, mandamás de la AFA, en varias oportunidades como también del arbitraje. En el escrito que compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram no hicieron mención al tema, pero sí anunciaron que avanzarán en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

La última vez que fue notorio el protagonista fue la máxima autoridad de Estudiantes de La Plata, quien cuestionó las decisiones arbitrales en la final de la Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó al "Pincha" en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. También Di Carlo apuntó contra Tapia aludiendo que River fue perjudicado durante las primeras fechas del Torneo Clausura. Después de las quejas en común, los dos tomaron la decisión de unirse y pocos minutos después de que se conozca la noticia de la reunión se conocieron los detalles en las redes.