Quién es Lautaro Pereyra, la joya y revelación de River surgida en las inferiores

Lautaro Pereyra fue la gran revelación de River Plate en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto el pasado sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura. Si bien el equipo de Leonardo Ponzio ganó 1 a 0 y con lo justo ante su gente, el joven surgido de las Inferiores blindado por 100 millones de euros tuvo tiempo de demostrar su potencial aunque no convirtió. En esta ocasión le tocó ser titular por Thiago Almada y en los 68 minutos que jugó se destacó por sobre el resto.

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Lautaro Pereyra, la joven figura de River contra Estudiantes de Río Cuarto

Pereyra nació el 28 de marzo del 2008 en Florida, provincia de Buenos Aires. Eduardo "Chacho" Coudet fue quien confió en él para darle sus primeros minutos en Primera División en el marco de la goleada por 3 a 0 ante Belgrano de Córdoba en Núñez el 5 de abril de este año. Ahora suma 13 partidos con el primer equipo y marcó un gol en la Copa Sudamericana contra Bragantino de Brasil en la fase de grupos. Con el "Chacho" dio los primeros pasos y el "León" le dio rodaje recién contra Estudiantes después de que permanezca en el banco de suplentes en los cuatro compromisos que dirigió el DT interino.

Su presentación oficial en la Reserva se dio el 18 de septiembre del 2025 en la victoria por 2 a 1 ante Deportivo Riestra en el River Camp de Ezeiza y meses después la dirigencia tomó la decisión de blindarlo. La Comisión Directiva, con Stéfano Di Carlo a cargo, acordó con el joven la extensión de su contrato hasta diciembre del 2028 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros a finales de enero del 2026.

Con el correr de los meses, el volante que se caracteriza por su velocidad, además del buen manejo de pelota y que participó en el Sudamericano 2024 en Bolivia con la Selección Argentina se ganó un lugar en el "Millonario" y se perfila para seguir estando en consideración del cuerpo técnico.

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El duelo del "Millonario" contra el "Verde" tendrá lugar este miércoles 14 de octubre desde las 19 horas en el Estadio Eva Perón en el marco de la fecha 11 -pendiente- del Torneo Clausura. La transmisión del cotejo estará a cargo de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max, mientras que Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro.

El elenco de Núñez se juega todo en este partido y lo que se viene teniendo en cuenta la clasificación a los playoffs del campeonato -de lo que hoy está afuera-, pero también a las copas internacionales del 2027 -en zona de Sudamericana-.

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