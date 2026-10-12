El fuerte cruce en vivo entre Almada y Forestello en River vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Thiago Almada y Rubén Darío Forestello se cruzaron feo en River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto, en pleno desarrollo del partido por el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino en el estadio Monumental. El programa de televisión ESPN Fútbol 1 difundió el video del caliente cruce entre el campeón del mundo con la Selección Argentina y el entrenador del equipo visitante.

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La curiosa situación se dio en pleno encuentro, cuando el "Yagui" le dio una indicación a su dirigido Martín Garnerone. Como parte del grito del director técnico desde detrás de la línea de cal, el ex Patronato involucró al ex Vélez, cuando dijo que "Almada está encerrado...". Entonces, el "Guayo" no tardó en mirar hacia su sector y responderle con un insulto de manera lapidaria.

Video: el fuerte cruce entre Almada y Forestello en River vs. Estudiantes de Río Cuarto

Forestello (F): "(A Garnerone). ¡Levantá, andá arriba! ¡Levantá, dale que Almada no puede! ¡No puede porque está encerrado...! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va".

Almada (A) lo mira con mala cara.

F: "Estaba hablándole a aquel, boludo... ¿Qué te pasa, pelotudo? Estaba hablándole a aquel".

A: "¡La concha de tu madre!".

F: "¡Cerrá un poquito bien el orto! ¡Estoy hablando con él, pelotudo! (Al juez de línea): No estoy hablando con él, estoy hablando con mi jugador y me putea el boludo este... Yo estoy hablando con aquel".

A: "Perdón, mala mía, perdoname. Pensé que me lo decías a mí".

F: "¡Se confundieron!".

"Cerrá el orto", el grito de Forestello a Almada.

Almada volvió a jugar en River luego de tres semanas

A los 23 minutos del segundo tiempo, el campeón del mundo ingresó por el juvenil Lautaro Pereyra. De esta manera, el mediocampista ofensivo de 25 años se recuperó completamente del desgarro de grado 1 en el cuádriceps de la pierna izquierda que sufrió ante Huracán el 19 de septiembre pasado. Ahora, todo indica que puede ser titular el miércoles 14 de octubre (ante Sarmiento en Junín) o el domingo 18, cuando el "Millonario" visite al campeón Belgrano de Córdoba.

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