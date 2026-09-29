Cuáles son los 10 jugadores más caros del fútbol argentino

Una página elaboró el ranking de los jugadores más caros del fútbol argentino y Thiago Almada fue elegido como uno de ellos

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra cerrado y este permite realizar un importante balance sobre los movimientos de jugadores que se registraron. Más que nada sobre aquellos que llegaron, lo que permite armar un ranking en relación a los precios de mercado. Una lista que se encuentra compuesta por nombres que defienden los colores de Boca, Estudiantes de La Plata, River y Rosario Central.

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Lo primero a mencionar es que el ranking se encuentra armado de acuerdo con las valoraciones deportivas que el sitio Transfermarkt realiza de cada uno de los equipos que forman parte del Torneo Clausura. Esto puede dar como resultado que haya una enorme diferencia entre el valor que le ponen a la ficha y lo que el equipo cree que su futbolista debe dejarle en caso de que se marche en la próxima ventana de transferencia. Muchas veces hay un enorme desfasaje entre la cláusula de rescisión y lo que los equipos están dispuestos a pagar.

Los 10 jugadores más caros del fútbol argentino

El primer puesto es para Thiago Almada, que dispone de un valor de 20 millones de euros, que es lo que River acaba de pagarle al Atlético de Madrid para quedarse con su ficha. Mientras que el segundo lugar está en manos de Tomás Aranda, que dispone de un valor de mercado de 12 millones. El podio del top tres se completa con Santiago Beltrán del Millonario, con una valoración que ronda en los 11 millones de la divisa extranjera.

El cuarto escalón quedó para Tobías Andrada, que pertenece a River y con un valor de 10 millones de euros, que están cerca de los 8 millones que se pagó por su ficha para sacarlo de Vélez. Mientras que Milton Delgado dispone del mismo precio, pero aparece en el quinto puesto. El sexto lugar es para Ignacio Ovando de Rosario Central, con un precio de 9 millones, y el séptimo es para Ángel Correa, con 8 millones de la moneda extranjera.

Los últimos puestos presentan a Leonel Flores de Boca con 8 millones de euros, el mismo valor aplica para Tomás Palacios de Estudiantes de La Plata y Lucas Beltrán, que acaba de regresar de Europa, dispone del mismo precio. En este caso, el club pagó la cifra que se menciona en el listado. No hay una diferencia entre lo que la Fiorentina le cobró a River con lo que Transfermarkt considera que su pase debe valer.

Lo quieren de la Premier League: Boca blindó a Aranda

Uno de los nombres que aparece en la nómina es Tomás Aranda, que se trata de una de las joyas del Xeneize en lo que va de la segunda parte de la temporada. Los rumores hablan de que se encuentra en la mira de dos equipos de la Premier League, como son Arsenal y Chelsea, de cara al mercado de pases. Esto da como resultado que desde el club tomen la decisión de blindarlo con una considerable cláusula de rescisión.

Mientras Transfermarkt habla de un valor de mercado de 12 millones de euros, Boca decidió que su jugador sea protegido por una cláusula de 20 millones de dólares. Una que dispone de un segundo valor porque, en caso de que haya una oferta con el mercado cerrado, el valor de la ficha aumenta y se extiende a 25 millones de la divisa.