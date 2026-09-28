Por qué el Día Internacional del Hincha de River es el 28 de septiembre: a qué se debe

El Día Internacional del Hincha de River Plate cumple un nuevo aniversario, como cada 28 de septiembre. El club de Núñez tiene aproximadamente 13 millones de fanáticos en todo el mundo, aunque hay una sola jornada única y bien especial para ellos. El motivo principal tiene que ver con la fecha de nacimiento de uno de los máximos ídolos de su historia: Ángel Amadeo Labruna nació el 28 de septiembre de 1918.

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La estatua de "Angelito" se encuentra en uno de los ingresos al estadio Monumental, a escasos metros de la de Marcelo Gallardo. El renovado puente de acceso al Antonio Vespucio Liberti también lleva su nombre. El exdelantero y exentrenador del "Millonario" es uno de los grandes emblemas de la institución, fundada oficialmente el 25 de mayo de 1901.

Se trata del máximo goleador histórico tanto del club como de los Superclásicos contra Boca Juniors en general con 16 tantos, parte fundamental del gran equipo de "La Máquina" en la década de 1940 y ganador de varios títulos como jugador. Por si fuese poco, con Labruna como entrenador, River cortó una larga racha de 18 años sin salir campeón. El "Feo" murió un 19 de septiembre de 1983 a los 64 años y sus restos descansan en el Cementerio de la Chacarita.

El 28 de septiembre es el Día internacional del hincha de River, en homenaje a Labruna.

El de Labruna en River es uno de los pocos casos en los que un jugador defendió durante 20 años consecutivos la camiseta del mismo equipo, ya que brilló entre 1939 y 1959. Las estadísticas del "Feo" con la "Banda" son impresionantes: marcó 318 goles en 541 partidos oficiales y ganó 18 campeonatos. También jugó en Rangers de Talca (Chile), Rampla Juniors (Uruguay) y se retiró en Platense en 1961. Además, como entrenador sumó otros seis trofeos en el "Millo" entre sus tres ciclos (1963, 1968-1970 y 1975-1981).

¿Cuándo se empezó a festejar el Día Internacional del Hincha de River?

La idea de fundar el “Día Internacional del Hincha de River” fue impuslada por la Subcomisión del Hincha y aprobado por unanimidad en la Comisión Directiva el 18 de septiembre del 2003. A partir de ese momento, cada 28 de septiembre se convirtió en un día de celebración institucional en homenaje al natalicio de Labruna, el ídolo indiscutido que marcó la historia de la "Banda" para siempre. Ahora, cada vez que llega esta jornada especial anual, muchos simpatizantes suelen juntarse alrededor del Monumental para simplemente celebrar que tienen la pasión por el mismo equipo.