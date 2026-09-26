Miguel Borja, ex River, admitió que tuvo contactos con Juan Román Riquelme para jugar en Boca

Uno de los jugadores que más polémica despertó cuando se marchó de River Plate fue Miguel Borja porque comenzó a ser vinculado con Boca Juniors ante la necesidad de sumar un delantero a su plantel. Solo alcanzaba con ofrecerle un contrato, debido a que había quedado con el pase en su poder. El paso del tiempo expone que el propio delantero reconoce que se encontró muy cerca de ponerse la camiseta del Xeneize y en un momento más que especial.

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"Lo de Boca es cierto. Tuve conversaciones con Juan Román Riquelme y después tuve conversaciones con el Chelo Delgado", expresó en una entrevista que le realizaron en DSports Radio. Sin embargo, el contexto de las conversaciones es uno que puede llegar a generar cierta confusión entre los hinchas, y que expone una victoria del Millonario, que en ese momento contaba con Marcelo Gallardo como entrenador.

“Lo de Boca fue cierto. Fue en la Copa América en pandemia, a los días del choque con Argentina me llamaron”, profundizó el delantero. Hay que recordar que llegó a River por medio de una inversión de 10 millones de dólares después de adquirir su pase a Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil. La intención del Millonario en aquel entonces era sumar un atacante de jerarquía para poder reemplazar a un joven Julián Álvarez que se encontraba en el Manchester City.

El presente expone que el delantero colombiano se encuentra sumando minutos en el América de México después de lo que fue su paso por el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Su pase se dio en el último mercado de pases y demandó una inversión de casi 2,5 millones de euros. Un valor que se encuentra bastante lejos de lo que River supo pagarlo en su momento para sacarlo del fútbol colombiano en el mercado de pases de julio de la temporada 2022.

¿Por qué Borja se fue de River?

“Fue un paso muy bonito para mí, es una institución que me abrió las puertas y a mi familia. Uno se queda con cómo me trataron en el día a día. Nunca me escondí y fui al frente. La hinchada de River siempre me apoyó”, expresó Miguel Borja sobre lo que fue su paso con la camiseta de River, donde se consagró campeón.

Lo particular de su salida se dio en el contexto donde las charlas por la renovación del contrato colapsaron cuando exigió mejorar sus condiciones económicas. Esto provocó que desde el club consideren que no se encontraba en las condiciones deportivas para exigir semejante incremento. Lo que generó que las charlas se congelen y el paso del tiempo exponga una falta de acuerdo que decantó en la salida bajo la modalidad de libertad de acción. Una decisión que despertó bastante enojo entre los hinchas porque en el medio se habían rechazado varias propuestas para desprenderse de su ficha y así recuperar parte de lo invertido en su contratación.