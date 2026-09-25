El gesto inédito del plantel de River con Nicolás Otamendi a la cabeza que sorprendió a todos

El plantel del Millonario culminó arriba del escenario y fue aplaudido por los presentes por la decisión de donar dinero para los más necesitados

Hace unos días, se llevó a cabo la Cena Anual Solidaria de la Fundación River Plate, en la que participaron más de 90 empresas, referentes de diferentes ámbitos sociales, pero también el plantel completo de la Primera División. Los jugadores fueron los más distinguidos de la noche porque, por primera vez, realizaron un aporte que fue de gran ayuda para alcanzar una cifra superior a los 1.485.300.000 pesos que se recaudaron en la subasta de objetos premium, como también de los distintos aportes solidarios que se registraron.

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“Asumo este lugar desde tres lugares: el amor a River, la responsabilidad y la convicción de que todavía tenemos mucho por hacer. Nuestra misión es acompañar a quienes trabajan todos los días para que el deporte sea una herramienta de desarrollo y transformación. Sabemos que detrás de cada club hay personas, historias y comunidades que sostienen esos espacios. Por eso, desde Fundación River buscamos estar cerca, aportar herramientas y generar alianzas que permitan que cada vez más chicos y chicas puedan crecer a través del deporte”, expresó Felipe Llorente, presidente de la Fundación River Plate.

Nicolás Otamendi fue reconocido por el gesto de que el plantel done dinero para la Fundación

Uno de los puntos más altos de la noche estuvo protagonizado por Nicolás Otamendi, debido a que, por primera vez, el plantel profesional colocó dinero para ayudar en los diferentes proyectos que la organización dispone. "Antes de finalizar, Nicolás Otamendi, capitán del equipo, subió al escenario para anunciar que el plantel donaba 135 millones de pesos. El dinero será destinado a hacer tres canchas en diferentes lugares del país", informaron desde el medio partidario Pasión Monumental.

El gesto fue uno de los más aplaudidos de la noche y expone la importancia de la presencia de Nicolás Otamendi dentro del plantel. No solo se destaca por su aporte dentro del campo de juego con la cinta de capitán sobre su brazo, sino por la manera que tiene de conducir a los demás compañeros en el vestuario. Un mensaje de que su incorporación se trata mucho más que de la llegada de un defensor de gran pasado por Europa y por la Selección Argentina.

“Cuando mirás hacia atrás y pensás en el club donde creciste, encontrás una casa. Un lugar donde aprendiste, compartiste y te formaste. Por eso es tan importante que los chicos y las chicas tengan un club que los acompañe y les permita crecer a través del deporte”, agregó Leonardo Ponzio, que fue otra de las grandes figuras de la noche, al tener una pequeña entrevista que sirvió de gran ayuda para superar la barrera de los 1.400 millones de pesos.