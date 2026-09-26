Verón estalló contra el VAR por el polémico penal de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central

La reacción de Juan Sebastián Verón por el penal que le cobraron a Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central por la Supercopa Internacional..

La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central se juega a todo o nada y ya tuvo una polémica. Luego del penal que le cobraron al "Pincha", el presidente del conjunto platense, Juan Sebastián Verón, reaccionó contra la decisión arbitral con un contundente gesto.

{{{htmlAmp}}}

Cuando se jugaba el último minuto de adición de los 12, Enzo Copetti cayó en el área tras un roce desde atrás de Leandro González Pirez. Si bien Darío Herrera optó por no cobrar infracción, segundos después fue llamado por el VAR y, tras analizar la acción, dictaminó penal para el "Canalla".

Tras el anuncio por los parlantes de la determinación del juez, la transmisión oficial del encuentro en Santiago del Estero captó el momento en que Verón aplaudió a Herrera de forma irónica y sonriendo, parado en una de las plateas del estadio Madre de Ciudades.

Luego, Ángel Di María, autor de un golazo en el primero, cambió la infracción por festejo para adelantar al conjunto rosarino pro 2 a 1 ante Estudiantes, que se había puesto en ventaja gracia a un tanto de Alexis Castro al minuto de juego.

Supercopa Internacional: qué es y qué campeones juegan la competencia

La Supercopa Internacional mide al vencedor del Trofeo de Campeones frente al equipo que lidere la tabla general del año. Este torneo nació a partir de un convenio establecido entre la AFA y el Consejo de Deportes de Abu Dabi.

En un principio, la intención era mudar a los Emiratos Árabes Unidos la clásica Supercopa Argentina (la cual cruzaba al campeón de la Liga con el de la Copa Argentina). No obstante, para la edición de 2022 se determinó que el cruce entre Boca y Patronato tuviera lugar en suelo argentino, destinando la sede emiratí al estreno de esta nueva competición.

El certamen quedó formalmente presentado hacia finales de diciembre de 2022 y celebró su jornada inaugural el 20 de enero de 2023. Aquella primera definición se jugó en el estadio Hazza bin Zayed, ubicado en Al Ain, con victoria de Racing por 2-1 sobre Boca.

La segunda edición tuvo como protagonistas a River, campeón del Trofeo de Campeones y primero de la Tabla Anual, y Talleres, segundo en la clasificación acumulada. Por diferentes inconvenientes vinculados con la organización y la rescisión del acuerdo con Abu Dabi, la final se postergó y finalmente se disputó en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay, el 5 de marzo de 2025. Talleres se impuso por penales después de empatar 0-0.

La tercera edición también sufrió modificaciones en su calendario y terminó disputándose en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. Allí, Vélez venció 2-0 a Estudiantes y se consagró campeón.

A dónde clasifica el campeón de la Supercopa Internacional