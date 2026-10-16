El posteo de Flavio Briatore con Franco Colapinto tras la lamentable cita en Singapur

La cita en el Circuito callejero de Marina Bay no terminó de la mejor manera para Franco Colapinto, que se vio forzado a abandonar en la vuelta 31 del GP de Singapur de la Fórmula 1 por una falla en la transmisión. Ahora bien, tras cerrar el triplete asiático sin puntos, el pilarense recibió el inesperado apoyo de Flavio Briatore, quien compartió un posteo en sus redes sociales junto al piloto de 23 años.

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A través de su cuenta de Instagram, el asesor de Alpine subió una foto junto al piloto argentino, con ambos sonriendo a la cámara y con el pulgar arriba en la fábrica del equipo galo. “De vuelta al trabajo en Enstone”, escribió el empresario italiano en la descripción del posteo, que recibió el apoyo de los fanáticos que se alegraron de ver la sonrisa de Franco y celebraron la actitud de Briatore, aunque también hubo lugar a pedidos.

Sin entrar en insultos, varios le pidieron a “Il Padrino” que cuide a Colapinto en las siguientes carreras, mientras que otros apuntaron a la cantidad de seguidores que tiene la escudería francesa gracias al pilarense. Por otra parte, Briatore viene haciendo buena letra tras lo sucedido en Singapur, puesto que no apuntó contra ninguno de sus pilotos ante la falta de resultados del equipo, que no sumó en las tres citas asiáticas.

En sus redes sociales, el italiano había hecho autocrítica por la estrategia utilizada en el GP de Baréin en Malasia, en la que sus pilotos fueron perjudicados por la elección de los neumáticos de piso seco en condiciones lluviosas. “Nosotros, como otros equipos, intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos lo mejor para recuperarnos pero no dio frutos”, había reconocido en aquella ocasión.

Ahora, tras la cita en Singapur, Briatore no hizo un informe semanal como suele hacerlo, pero sí señaló a la prensa que no encontraron el rendimiento óptimo del A526, a la vez que se lamentó por la pérdida de terreno en la tabla. Y es que Alpine no suma desde la cita en Madrid y está sexto con 68 unidades, mientras que Racing Bulls se mantuvo en los puntos en cada fecha y llegó a los 100 puntos en Marina Bay.

La foto que subió Briatore a su Instagram.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Singapur 2026