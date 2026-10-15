Fórmula 1: los circuitos que podrían favorecer a Franco Colapinto en la etapa final de la temporada

Después de no haber sumado puntos en el triplete asiático, Alpine se encuentra en una situación comprometedora en su búsqueda por volver al liderato de la zona media. De ahí que sea clave que el equipo encuentre una buena configuración para los coches de Franco Colapinto y Pierre Gasly, siendo este último el que señaló los puntos débiles del A526, lo que da una pauta de cuáles serían los circuitos en los que el monoplaza iría bien en la recta final de la Fórmula 1.

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“En circuitos que exigen mucho al eje trasero, como este, está claro que sufrimos con la tracción y eso se está convirtiendo en una verdadera limitación para nosotros”, había lanzado el francés tras el GP de Singapur el domingo pasado. Con esto en consideración sumado al buen rendimiento del A526 a una vuelta, el Circuito de las Américas del GP de los Estados Unidos sería un trazado inicialmente positivo para el equipo galo.

El circuito situado en Austin se caracteriza por curvas rápidas, cambios de dirección y sectores de baja velocidad, factores que pueden favorecer a Alpine en clasificación, de manera tal de quedar bien posicionado en la grilla de partida. Fuera de eso, lo cierto es que los ingenieros de Enstone deben trabajar para mejorar la performance del coche en carrera, sobre todo con respecto a la constancia del ritmo con el paso de las vueltas.

Para ello, será clave que la escudería le encuentre una solución al equilibrio y la degradación, aspectos que también serán clave en las citas en México y Brasil. La altura de la capital mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez exigirá al coche y a los pilotos de una manera especial, mientras que Interlagos requiere de una gestión de neumáticos que permita alargar los stint.

En cuanto a los dibujos, ambos circuitos ofrecen una buena oportunidad para Alpine, tal como lo vaticinó Gasly, aunque tampoco se garantiza que se obtengan buenos resultados, ya que todo dependerá de la puesta a punto. De las últimas tres fechas, la más prometedora es Las Vegas, siempre y cuando mejore la gestión de las gomas traseras que viene siendo un verdadero dolor de cabeza tanto para Colapinto como para Gasly.

Colapinto suma 27 puntos en el campeonato.

Horarios del GP de los Estados Unidos 2026 de F1

Tras el GP de Singapur, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, donde se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos entre el 23 y 25 de octubre por la decimoctava fecha. A continuación, los días y horarios: