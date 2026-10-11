Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Singapur

La Fórmula 1 volvió este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, donde Max Verstappen finalmente logró conseguir su ansiada victoria en el Circuito callejero de Marina Bay. El neerlandés jamás había ganado en este trazado, pero firmó un fin de semana impecable, con victoria en la sprint del sábado, pole en ambas clasificaciones y una excelente carrera que le dio el segundo triunfo al hilo a Red Bull.

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El tetracampeón del mundo se mantuvo firme en la largada para defenderse de Ferrari y mostró un ritmo que le permitió cambiar los neumáticos sin perder el liderato en ningún momento, dominando la carrera de principio a fin. Por su parte, Isack Hadjar, que salía del fondo debido a los problemas que tuvo en la clasificación, llegó a terminar décimo con el otro RB22, un resultado notable considerando lo difícil que es rebasar en Singapur.

Ferrari, por su parte, apostó por una estrategia dividida con sus dos pilotos, siendo Charles Leclerc quien salió con las gomas blandas, mientras que Lewis Hamilton inició con medios. La parada del británico fue muy temprana y eso le hizo perder terreno hacia el final de la carrera, cayendo hasta el sexto lugar, mientras que el monegasco, con dos paradas aprovechando el VSC, terminó segundo a más de 7 segundos de Verstappen.

El equipo que se vio beneficiado por la estrategia de los de Maranello fue Mercedes, sobre todo con Andrea Kimi Antonelli, que pudo dar el salto del quinto al tercer puesto gracias al duelo de Hamilton con Lando Norris. El italiano había largado cuarto, pero había perdido terreno con las detenciones, y terminó recuperándose para subirse al podio y aumentar la brecha con George Russell, que largó del fondo y finalizó noveno.

A McLaren también le vino bien el error de Ferrari con Hamilton, ya que Lando Norris y Oscar Piastri ganaron una posición en relación a su ubicación en la grilla y cruzaron la línea de meta como cuarto y quinto, respectivamente. Por detrás del británico, Liam Lawson (Racing Bulls) y Nico Hülkerberg (Audi) ocuparon los puestos siete y ocho para completar el Top-10 delante de los ya mencionados Russell y Hadjar.

En cuanto a los equipos que quedaron en cero este fin de semana, se encuentran Alpine, Haas, Williams, Aston Martin y Cadillac. De estos, la escudería francesa sufrió el abandono de Franco Colapinto en la vuelta 31 por una falla en el A526 y Pierre Gasly perdió los puntos en las últimas vueltas al caer al decimoprimer lugar.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Baréin en Malasia 2026

Mercedes: 578 puntos. Ferrari: 444. McLaren: 339. Red Bull: 332. Racing Bulls: 100. Alpine: 68. Haas: 30. Audi: 23. Williams: 12. Aston Martin: 7. Cadillac: 0.

El neerlandés suma dos victorias consecutivas.

Horarios del GP de los Estados Unidos 2026 de F1

Tras el GP de Singapur, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, donde se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos entre el 23 y 25 de octubre por la decimoctava fecha. A continuación, los días y horarios: