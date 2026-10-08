Max Verstappen reveló el motivo detrás de su renovación con Red Bull y el rechazo a Ferrari: "Me impulsa"

A pesar de todos los rumores sobre su posible desvinculación de Red Bull, Max Verstappen reconfirmó su vínculo con la escudería austriaca hace ya varias semanas cuando se comunicó su renovación hasta 2030. Antes de eso, el futuro del cuatro veces campeón de la Fórmula 1 era un misterio y, aunque había sonado principalmente para Mercedes, en Ferrari también se animaron a soñar con su fichaje.

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Sin embargo, el piloto neerlandés confirmó que nunca tuvo planes de moverse a la escudería italiana a pesar del gran respeto que le tiene, debido principalmente a que no cambiaría a un equipo solamente por su historia. Así lo manifestó en una reciente entrevista con Sky Sports, en la que advirtió que es alguien que se orienta por los resultados y, por lo tanto, no habría pensado en vestirse de rojo para 2027.

“Solo quiero ganar. No soy un tipo nostálgico. ¿Tengo mucho respeto por la marca? Absolutamente. Pero si eso significa que luego te comprometes y estás pilotando en quinto o sexto puesto, ¿cuál es el punto?”, lanzó el tetracampeón del mundo. De ahí que los rumores hayan sido más fuertes por el lado de Mercedes, sobre todo con los encuentros que mantuvo con Toto Wolff, que finalmente continuará con su dupla actual en la próxima temporada.

Ahora bien, el rendimiento no lo es todo para el neerlandés, que también vio cierto atractivo en quedarse a pelearla en la base de Milton Keynes en esta nueva etapa que le siguió a la salida de Christian Horner. “Soy muy orientado al rendimiento, y ya he ganado mucho con este equipo. Es una segunda familia en Red Bull y el desafío de reconstruir es lo que me impulsa”, agregó Max.

Y este es justamente un factor que llama la atención entre los analistas de la F1, con un Verstappen alimentado no solo porque conoce al equipo, sino también por formar parte de los cimientos de una nueva hazaña. El primer paso estuvo el domingo pasado con la primera victoria bajo el nuevo reglamento en el GP de Baréin en Malasia y, aunque el campeonato ya está perdido por el poderío de Mercedes, podría ser una piedra fundacional para las siguientes ediciones de la F1 bajo la normativa actual.

Verstappen consiguió su primer triunfo en la era de Ford.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia