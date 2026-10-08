Fórmula 1: el nuevo diseño que usará Ferrari en el Gran Premio de Singapur

Este fin de semana, la Fórmula 1 visitará el Circuito callejero de Marina Bay para la disputa del Gran Premio de Singapur por la decimoséptima fecha de la temporada, a la que Ferrari llega con un lavado de cara en cuanto a su imagen. Este miércoles, el equipo de Maranello anunció que dejará de lado su rojo característico para vestirse de negro, al menos en cuanto a la indumentaria que llevarán Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

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A través de su cuenta de Instagram, la escudería italiana presentó su nuevo mono para la dupla, que estará vestida de negro con detalles en blancos, además de los típicos patrocinadores, entre los que HP es el sponsor principal. El anuncio se dio a través de un posteo con fotos del monegasco con la nueva indumentaria, además de que se exhibió la gorra que llevará Leclerc, con el 16 a la izquierda y el logo de Puma a la derecha.

Se trata de un diseño exclusivo para la visita al GP de Singapur y el tono oscuro se relaciona con que la carrera del domingo se disputará por la noche en el microestado asiático bajo la idea de “la noche bajo las luces de Singapur”. Ahora bien, por otra parte, la elección del color también tiene vínculo con la asociación de Charles con Puma, que lo convirtió como uno de sus embajadores de marca, aunque se espera que Hamilton también vista el mismo mono.

Para los fanáticos del “Cavallino Rampante”, este diseño pertenece a la colección de edición limitada que estará disponible por este fin de semana y podrá adquirirse a través del sitio web de Ferrari y, obviamente, en el Circuito callejero de Marina Bay. Otro factor a considerar es que, al menos por el momento, todavía no se confirmó que el SF-26 tenga un diseño especial para este fin de semana, pero no se descarta que el equipo haga un anuncio en las próximas horas.

Cabe mencionar que Ferrari se encuentra en el segundo lugar de la tabla de constructores con 405 puntos tras el podio de Hamilton en el GP de Baréin en Malasia, donde terminó tercero delante de Leclerc. Si bien Mercedes está muy lejos en la lucha por el título con 556 unidades, el equipo de Maranello se mantiene sólido en el segundo escalón, puesto que McLaren está tercero con 316 puntos y más preocupado por el ascenso de Red Bull, que alcanzó los 298.

Así es la indumentaria especial de Ferrari para el GP de Singapur.

Horarios del GP de Singapur 2026 de F1

Tras el GP de Baréin en Malasia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Marina Bay, donde se disputará el Gran Premio de Singapur entre el 9 y 11 de octubre por la decimoséptima fecha. A continuación, los días y horarios: