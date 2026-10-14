De la mano de Franco Colapinto: Alpine celebró su nuevo récord de seguidores en las redes sociales

Con la llegada de Franco Colapinto al equipo en 2025, Alpine ha recibido un considerable aumento en la cantidad de seguidores en sus redes sociales, sobre todo después del declive que significó la salida de Fernando Alonso a finales de 2022. Si bien el pilarense tuvo que esperar un poco para tener su debut, ahora es piloto titular en el equipo galo, que este lunes celebró haber alcanzado una nueva cifra en su cuenta de Instagram.

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A través de un posteo, la escudería francesa dio a conocer que llegó a los 5 millones de seguidores en dicha red y lo celebró con una imagen de Colapinto y su compañero, Pierre Gasly. Al más puro estilo de fotografía oficial de la Fórmula 1, ambos pilotos se encuentran con sus monos y cascos en las manos, con un cartel en el medio que dice: “5 millones de seguidores en Instagram”.

El posteo, que curiosamente se ve como una captura de pantalla, también agrega una breve descripción en señal de agradecimiento a los fanáticos que se sumaron a la aventura de seguirlos en la máxima categoría. “Cinco millones de ustedes. De parte de todos nosotros en @AlpineF1Team, no podemos agradecerles lo suficiente”, dice el breve mensaje de Alpine, que incluyó dos corazones, uno rosa y otro azul en señal a los colores del A526.

La publicación en cuestión recibió 38.4 mil likes, aunque los fans argentinos no escatimaron en mensajes de advertencia a Alpine. “El día que Franco se vaya los bloqueo”, “Efecto Colapinto”, “Estamos acá por Franco, no por Alpine. Sépanlo” fueron algunos de los comentarios que surgieron en el posteo, donde incluso algunos aprovecharon para reclamar un mejor coche para el pilarense.

Cabe mencionar que antes de que se anuncie el fichaje de Colapinto, el equipo de Enstone contaba con aproximadamente 1.6 millones de seguidores, lo que evidencia la enorme influencia de “Fran”. Un caso similar había ocurrido con Williams en 2024, que duplicó la cantidad de seguidores y ahora se mantiene en 5.2 millones, aunque con menos interacciones en sus posteos.

El posteo de Alpine por sus 5M de seguidores.

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