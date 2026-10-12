Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la F1: la fecha confirmada

La próxima presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre de 2026 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Después de un fin de semana complicado en Singapur, el piloto argentino buscará recuperarse con Alpine y volver a pelear por los puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Prácticas generales: el viernes 23 de octubre.

Práctica 3 y entrenamiento: el sábado 24 de octubre.

Carrera principal: está programada para el domingo 25 de octubre, a las 17, hora de Argentina.

Por dónde ver a Colapinto en el GP de Estados Unidos

Las prácticas, pruebas de clasificación y la carrera general podrá verse por Fox Sports y la plataforma de Disney+.

Cómo le fue a Colapinto en el GP de Singapur

El paso por el circuito callejero de Marina Bay dejó un balance negativo para el argentino. Colapinto no pudo completar ni la carrera Sprint ni el Gran Premio del domingo, por lo que se marchó de Singapur sin sumar puntos. En la competencia principal, el piloto de Alpine debió abandonar en la vuelta 30, luego de sufrir problemas mecánicos en su monoplaza. La falla le impidió terminar una carrera exigente, en la que el neerlandés Max Verstappen se quedó con la victoria, seguido por Charles Leclerc y Kimi Antonelli.

El resultado representó un golpe para Colapinto, que necesita aprovechar las fechas restantes del calendario para mejorar sus registros. Tras el complicado fin de semana, el argentino expresó su intención de hacer un reinicio mental y dejar atrás una seguidilla de resultados adversos. También se mostró esperanzado con la gira americana, que considera una oportunidad para cambiar el rumbo de su temporada.

Colapinto busca recuperarse.

En qué puesto está Colapinto en el campeonato de F1

Tras el Gran Premio de Singapur, Colapinto ocupa el 12º lugar del campeonato de pilotos, con 27 puntos. Aunque todavía se encuentra fuera de los diez primeros puestos, el argentino cuenta con varias carreras por delante para intentar mejorar su posición antes del cierre de la temporada.

La próxima cita en Austin será una oportunidad para recuperar confianza y demostrar el potencial del Alpine. El equipo también deberá trabajar para resolver los inconvenientes mecánicos que condicionaron su rendimiento en Marina Bay, con el objetivo de darle al argentino un auto más competitivo y confiable.