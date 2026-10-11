La impotencia de Franco Colapinto por radio desde el auto, tras abandonar en Singapur: "La p... madre"

Franco Colapinto largó 15° en el Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1, pero cuando iba la mitad de la carrera debió abandonar por problemas eléctricos. En la vuelta 31, el piloto argentino detuvo el Alpine en la curva 7 e ingresó a los boxes, luego del triste diálogo desde dentro del coche con el ingeniero de pista Stuart Barlow.

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Cuando ambos concluyeron rápidamente que había "algo roto" en el coche, el británico simplemente le pidió que apagara el auto para que luego lo revisaran en los boxes. Así, se terminó un fin de semana muy flojo para el ex Williams, que ya empezó mal desde los inconvenientes en la Sprint y una muy floja clasificación el sábado. Una lástima.

El diálogo entre Colapinto y Barlow tras el abandono en Singapur: "Hay algo roto"

Colapinto: "Hay algo roto...".

Barlow: "Sí, sí, copiado. Franco, sí, copiado. Estamos viendo algo. Si podés seguir, intentémoslo...".

Colapinto: "No, no, Stu. No funciona la marcha atrás".

Barlow: "Algo salió mal. Apagá el auto. Lo siento, amigo".

Colapinto: "¡La puta madre! ¿Qué está pasando?".

Franco Colapinto demostró su impotencia tras abandonar en Singapur.

Los videos del abandono de Colapinto en Singapur

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 25 de octubre a las 17 horas de Argentina con el GP de Estados Unidos, en el autódromo de Austin.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026