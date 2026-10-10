Cómo es el circuito de Singapur donde corre Colapinto

El Marina Bay Street Circuit no es un autódromo convencional.

{{{htmlAmp}}}

Durante buena parte del año, sus calles forman parte del tránsito habitual de Singapur, pero para el Gran Premio se transforman en un circuito de 4,927 kilómetros, con 19 curvas y barreras ubicadas a pocos centímetros de los autos.

La carrera de 2026 tendrá 62 vueltas, para completar poco más de 305 kilómetros.

Estas son sus tres características principales.

1. Es un circuito callejero y casi no permite errores

La primera dificultad es evidente apenas comienza una vuelta.

Como ocurre en Mónaco, los pilotos circulan entre paredes de hormigón y sectores con escaso margen de escape.

Un pequeño bloqueo de neumáticos, una mala salida de curva o tocar demasiado agresivamente un piano puede terminar contra las defensas.

Además, el asfalto no posee la uniformidad característica de un circuito permanente. Las irregularidades propias de las calles aumentan el trabajo de pilotos y suspensiones.

Por eso, la precisión será fundamental para Colapinto durante todo el fin de semana.

2. Se corre de noche, pero con calor y humedad extremos

Singapur hizo historia en 2008 al convertirse en el primer Gran Premio nocturno de la Fórmula 1.

El circuito se ilumina mediante un enorme sistema de reflectores que permite correr prácticamente como si fuera de día.

Sin embargo, correr de noche no significa escapar del calor.

La elevada humedad característica de Singapur convierte la carrera en una verdadera prueba física. La Fórmula 1 señala que la temperatura dentro del habitáculo puede superar los 60 °C y la humedad acercarse al 90%.

Los pilotos pueden llegar a perder alrededor de tres kilos de peso durante la carrera debido a la transpiración.

Mantener la concentración durante casi dos horas bajo esas condiciones resulta tan importante como manejar rápido.

3. Tiene 19 curvas y obliga a frenar y acelerar constantemente

La tercera característica está relacionada con el ritmo del circuito.

Aunque el trazado fue simplificado en 2023 y pasó de 23 a 19 curvas, continúa siendo uno de los escenarios con mayor carga de trabajo para el piloto.

Las curvas aparecen constantemente, muchas son lentas y obligan a realizar fuertes frenadas antes de volver a acelerar.

Eso también afecta a los autos.

Los equipos necesitan buena tracción para salir rápidamente de las curvas lentas, estabilidad durante las frenadas y suficiente carga aerodinámica para mantener el vehículo pegado al piso.

Los neumáticos traseros también pueden sufrir sobrecalentamiento por la repetición constante de aceleraciones.

Para Colapinto, el desafío será todavía más intenso porque 2026 tendrá formato Sprint.

Habrá solamente una práctica libre antes de comenzar las sesiones competitivas. El viernes 9 se realizarán el entrenamiento y la clasificación Sprint; el sábado 10 serán la Sprint y la clasificación tradicional; y el domingo 11 se disputará el Gran Premio.

Marina Bay, por lo tanto, combina tres elementos difíciles de encontrar juntos: paredes que no perdonan errores, condiciones físicas extremas y 19 curvas que prácticamente no ofrecen descanso.

Para Franco Colapinto, completar un buen fin de semana en Singapur exigirá algo más que velocidad: precisión, resistencia física y concentración absoluta durante cada vuelta.