La bronca de Franco Colapinto por la pésima qualy en Singapur: "Desastre"

Franco Colapinto se fue con bronca de la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1, ya que terminó 16° aunque largará 15° por la sanción a George Russell. Mano a mano con ESPN en la rueda de prensa en Marina Bay, el piloto argentino de Alpine disparó: “Cuando arranqué la vuelta, estaba Max (Verastappen) parado y no tenía batería. La Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto...".

{{{htmlAmp}}}

"En la Q1, el auto se sentía bien y tenía bastante por mejorar, pero la Q2 fue un desastre”, disparó el pilarense de 23 años. "Creo que es de los peores balances que tuve en mucho tiempo, la verdad que no sé por qué. El auto había estado bien, tenía cosas para mejorar, pero fue un desastre", profundizó. Y sentenció, de cara a la final del domingo: "Es difícil pasar acá, pero lo intentaremos".

El sábado 10 de octubre ya empezó mal para el ex Williams, ya que debió abandonar en la Sprint por problemas técnicos. Luego fue el turno de la clasificación, en la que el coche tampoco estuvo a la altura y hubo mucha diferencia en el rendimiento del monoplaza con el de su compañero Pierre Gasly.

Los problemas de Colapinto en la Sprint y el cambio de Alpine en el auto

El bonaerense tuvo que abandonar la carrera previa a la qualy por problemas técnicos, por lo que se le quedó el auto en plena pista y debió abandonar. El equipo perdió todos los datos y la comunicación con el coche durante el abandono, por lo que debió trabajar a contrarreloj antes del arranque de la clasificación.

Unas horas más tarde, desde Alpine confirmaron que detectaron un problema en el sistema de almacenamiento de energía del A526 del argentino: cambiaron ese elemento por otro utilizado previamente, por lo que no sufrió penalización alguna. De todos modos, la escudería francesa confirmó que seguirá investigando las causas para encontrar la respuesta definitiva.

El propio ex Williams disparó más tarde, en la rueda de prensa: “Una lástima, obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque era una buena oportunidad". "Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, concluyó.

Cómo ver a Colapinto en el GP de Singapur

La final a 62 vueltas será el domingo 11 de octubre del 2026 desde las 9 horas de Argentina, con la transmisión de Disney+. En tanto, el canal Fox Sports emitirá el relato pero sin las imágenes.

Buena clasificación de Gasly y mala de Colapinto en Singapur.

La grilla de partida del GP de Singapur

Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). Kimi Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Pierre Gasly (Alpine). Liam Lawson (Racing Bulls). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Nico Hulkenberg (Audi). Oliver Bearman (Haas). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Gabriel Bortoleto (Audi). Franco Colapinto (Alpine). Fernando Alonso (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Lance Stroll (Aston Martin). Sergio Pérez (Cadillac). Valtteri Bottas (Cadillac). Isack Hadjar (Red Bull). George Russell (Mercedes)*.

* Russell tenía penalización por cambio de motor en su Mercedes: eran 40 posiciones que directamente le mandaban al fondo de la parrilla.