Franco Colapinto habló tras quedar en el puesto 11 de la Qualy correspondiente a la Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 este viernes 9 de octubre. El argentino fue autocrítico con su rendimiento en la jornada, pero también mostró confianza de cara a lo que será la competencia de este sábado en la que buscará la heroica para sumar puntos. Si bien estuvo muy cerca de meterse en la Q3 -quedó afuera por centésimas luego de ser superado por George Russell-, el joven piloto de Alpine no se guardó nada.

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La autocrítica de Colapinto tras el puesto 11 en la Qualy de la Sprint de Singapur

"Me estuvo costando al principio de la vuelta un poco. No me siento cómodo con los frenos y las gomas al principio de la vuelta para arrancar y tener el grip que quiero. Siento que lo debería tener con la goma nueva. Hay que trabajar un poco en eso y en el auto. La vuelta fue buena", analizó el pilarense con respecto a su desempeño y lo hecho en pista. A su vez, aseveró que le costó y sintió "desconectado el auto".

Más allá de este último detalle, añadió que "hay que trabajar para mañana, creo que hay bastante por mejorar". Por último y con vistas a la Sprint de este sábado y la carrera del domingo -con Qualy incluida- Colapinto cerró: "En los lugares que hay que tomar riesgos los tomé y fui bien. En curvas un poco boludas me está costando un poco más con las frenadas fuertes con este sistema de la batería. Un par de cosas para trabajar a la noche, mejorar para mañana pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro que vamos a estar mejor mañana".

A qué hora corre Colapinto la Sprint del Gran Premio de Singapur de la Förmula 1

La carrera tendrá lugar este sábado 10 de octubre desde las 6 de la mañana de nuestro país y el joven argentino de la escudería Alpine largará desde la onceava posición.

Franco Colapinto habló de su desempeño en la Qualy de la Sprint del Gran Premio de Singapur

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: cómo ver la carrera

La carrera será este domingo 11 de octubre a las 9 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.