Franco Colapinto fue destacado por un medio inglés entre los mejores pilotos del GP de Baréin en Malasia

A pesar de no haber logrado meterse en la zona de puntos, en especial debido a la mala estrategia de Alpine, lo cierto es que Franco Colapinto hizo un gran trabajo en la decimosexta fecha de la Fórmula 1. Tal es así que The Race lo colocó entre los diez mejores del GP de Baréin en Malasia dentro del ranking que arma cada semana de carrera, destacando su notable ritmo que incluso llegó a ser mejor que el de su compañero.

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En su análisis, Edd Straw colocó al piloto argentino como el séptimo mejor piloto del fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang, donde Max Verstappen fue la estrella de la jornada. Una de las claves que destacó el especialista fue que Franco salió del fondo debido a la penalización que arrastraba de Bakú y la decisión del equipo galo de hacer modificaciones en el motor para aprovechar la sanción.

“Alpine optó por utilizar nuevos componentes de la unidad de potencia que tarde o temprano iban a ser necesarios, lo que obligó a Colapinto a salir desde la última fila”, comenzó el reconocido medio británico. En este sentido, se menciona que las prácticas se orientaron a buscar la puesta a punto óptima en lugar de tiempos, aunque incluso en ese momento se pudo apreciar cierta equidad con el rendimiento de Pierre Gasly.

Claro que Straw no dejó escapar la oportunidad para señalar las falencias de la escudería francesa con respecto a la elección de los neumáticos lisos en contraste con los intermedios de lluvia que usaron la mayoría. “El ritmo de carrera de Colapinto fue bueno, pero tuvo una de esas carreras en las que a menudo se vio perjudicado por decisiones estratégicas desacertadas, lo que significó que no pudo remontar hasta los puntos”, agregó.

Otro factor que consideró el periodista de The Race fue que el coche de seguridad no favoreció al argentino a la hora de ingresar a boxes, puesto que apareció cuando ya había hecho el último cambio de gomas. A pesar de eso, Straw le dio como veredicto a Colapinto que fue “más sólido de lo que sugieren los resultados sobre el papel”, mientras que Gasly quedó en el vigésimo lugar como consecuencia del despiste en la vuelta previa que “marcó una trayectoria negativa”.

El argentino quedó a tres segundos de la zona de puntos.

Ranking del GP de Baréin en Malasia, según The Race